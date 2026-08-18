Policía refuerza la seguridad en Pereira y extiende su presencia a zonas rurales tras la emergencia

Pereira

Según el reporte, los uniformados han atendido cerca de 2.500 requerimientos ciudadanos, más de 400 relacionados con riñas y situaciones que afectan la convivencia.

El operativo cuenta con alrededor de 2.600 policías desplegados en 35 puntos de concentración y alojamientos temporales, además de un dispositivo especial en el centro de Pereira. Los uniformados también acompañan las labores de retiro de escombros y la intervención de estructuras que representan algún tipo de riesgo.

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“En el centro de la ciudad tenemos un cierre perimetral muy importante, donde hay varias viviendas con intención de colapso y hemos hecho actividades para acompañar las fuerzas de tarea que están realizando todas las unidades y toda la capacidad de unidades de riesgo”, indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Con el avance de la emergencia, la estrategia de seguridad también se trasladó a la zona rural. La institución fortaleció su presencia en los 12 corregimientos de Pereira, con apoyo de los grupos de Carabineros y capacidades enfocadas en la protección de los animales.

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La Policía señaló que el comportamiento de la emergencia ha obligado a modificar permanentemente el dispositivo operativo para responder a las nuevas necesidades de la población. El objetivo es mantener presencia en los sectores donde permanecen familias afectadas y garantizar condiciones de seguridad durante las labores de recuperación.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, acatar las recomendaciones de seguridad y reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo la convivencia o la integridad de las personas. La institución aseguró que continuará acompañando a Pereira mientras avanza la recuperación de la ciudad.