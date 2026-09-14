Así quedó conformada la nueva estructura del Ejército: Estado Mayor, divisiones y brigadas

El Ejército Nacional definió la nueva estructura de mando de la institución, con cambios en el Estado Mayor, los comandos funcionales y estratégicos, las divisiones, brigadas territoriales y otras unidades desplegadas en el país.

Con estos movimientos, el Ejército reorganiza su línea de mando tanto en las jefaturas centrales como en las unidades responsables de las operaciones militares y del control territorial en las diferentes regiones del país. Así las cosas en el caso de las ocho divisiones se confirma lo anticipado por Caracol Radio hace varias semanas.

Hay que señalar que el presidente de la República Abelardo de la Espriella había confirmado el nombre del general José Soto, como Comandante del Ejército Nacional. Sin embargo, en la escala de la institución, estos son los nombres que lo acompañarán.

Estado Mayor del Ejército Nacional

Segundo comandante: brigadier general Rodolfo Morales Franco.

Inspector general: brigadier general Javier Hernando Africano López.

Jefe de Estado Mayor de Operaciones: brigadier general Carlos Alberto Padilla Cepeda.

Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas: brigadier general Luz Adriana Tabares Trujillo.

Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza: brigadier general Edilberto Córtes Moncada.

Jefe de Inteligencia y Contrainteligencia: brigadier general William Roberto Medina Díaz.

Sargento Mayor del Comando del Ejército: sargento mayor de comando Eli Mosquera Cruz.

Departamento de Comunicaciones: brigadier general Rafael Hernando Jiménez Jiménez.

Comandos funcionales y estratégicos

Comando de Educación y Doctrina: brigadier general Oscar del Cristo Díaz Montiel.

Comando de Personal: brigadier general Edgar Rodríguez Pérez.

Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales: brigadier general Alex Jefferson Mena Mena.

Comando de Ingenieros: brigadier general Javier Humberto Cómbita Guzmán.

Comando de Reclutamiento y Control Reservas: brigadier general Martha David Bastidas.

Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova: brigadier general Diego Jaramillo Muñoz.

Divisiones

Primera División: brigadier general José Benjamín Perdomo Álvarez.

Segunda División: brigadier general César Augusto Martínez Páez.

Tercera División: brigadier general Samuel Salinas Valencia.

Cuarta División: brigadier general Mario Giovanni Contreras Guineme.

Quinta División: brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez.

Sexta División: brigadier general Juan José Guzmán Ramírez.

Séptima División: brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas.

Octava División: brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez.

Brigadas territoriales

Primera Brigada: coronel Hollman Gerardo Vargas Fonseca.

Segunda Brigada: coronel Edwin Gustavo Díaz Delgado.

Tercera Brigada: brigadier general Gabriel Andrés Majé Gómez.

Cuarta Brigada: brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra.

Quinta Brigada: coronel José Darío Rodríguez Gómez.

Sexta Brigada: coronel Arnold Esneider Pérez Linares.

Séptima Brigada: coronel Jarol Rolando Espitia Buitrago.

Octava Brigada: coronel Julián Andrés Arango Betancourt.

Novena Brigada (e): coronel Jhon Carlos Agudelo Acuña.

Décima Brigada: coronel Carlos Alberto Olaya Avilés.

Décima Primera Brigada: coronel Carlos Andrés Giraldo Duque.

Décima Segunda Brigada: coronel Freddy Hernán Mora Rojas.

Décima Tercera Brigada: brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez.

Décima Cuarta Brigada: coronel Rodolfo Pérez Castro.

Décima Quinta Brigada: coronel Edwin Uriel Cárdenas León.

Décima Sexta Brigada: coronel Iván Alberto Pintor Acosta.

Décima Séptima Brigada: coronel Diego Alberto León Grimaldos.

Décima Octava Brigada: brigadier general Jorge Mario Aguirre Martínez.

Décima Novena Brigada: coronel Wilson Miguel Cardozo Nieto.

Vigésima Segunda Brigada: coronel Alexánder Cuenca Galindo.

Vigésima Tercera Brigada: brigadier general Milton Cesar Escobar Gallego.

Vigésima Sexta Brigada: coronel Carlos Alfonso Rodríguez Contreras.

Vigésima Séptima Brigada: coronel Óscar Ferdinan Caicedo Benavidez.

Vigésima Octava Brigada: coronel Roberto Contreras Félix.

Vigésima Novena Brigada: brigadier general Diego Jaramillo Muñoz.

Trigésima Brigada: brigadier general Néstor Favian Nieto Rivera.

Trigésima Primera Brigada: coronel Ernesto Javier Romero Peña.

Otras unidades estratégicas