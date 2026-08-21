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“Situación crítica que se desborda de las capacidades que tenemos”: alcalde de Coello por incendios

En la mañana de este viernes, 21 de agosto, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, Santiago Herrera, alcalde del municipio de Coello, en el Tolima, en donde se han presentado una serie de incendios forestales que no se han podido controlar y tienen en jaque a la región.

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“La situación es bastante crítica. El día de ayer tuvimos un incendio en muchos sectores de forma concurrente y paralela, lo cual dificultaba la atención de nuestras capacidades para poder detenerlos”, dijo en su primera intervención.

Así, el mandatario municipal subrayó que es, precisamente, “una situación muy crítica porque las capacidades no alcanzan para poder atender esos incendios de forma permanente y constante”.

Dificultad para apagar los incendios por el clima

En esa línea, el alcalde puntualizó que a los incendios “se les rosea agua para bajar la temperatura, entonces bajan los puntos de calor, pero apenas comienza el día y comienza otra vez a calentar, vuelven y se activan todos los focos. Son muchos sectores, muchos puntos y estamos todavía muy atentos. En este momento los cerros de nuestro municipio y algunas veredas están siendo afectadas”.

Finalmente, resaltó el apoyo de la comunidad y también enfatizó que la situación le está sobrepasando las capacidades.

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“Estamos pasando por una situación demasiado crítica que se desborda de las capacidades que tenemos como municipio. Hay que darle las gracias a la comunidad, por su solidaridad intentando colaborar y apagar los incendios, que ha sido grande, porque si no fuera así, esto sería una situación totalmente devastadora”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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