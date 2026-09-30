De residuos a nuevos recursos: Piscilago obtiene certificación ‘Basura Cero’ en categoría Oro

Algunos residuos pueden convertirse en abono o volver a utilizarse en lugar de terminar en un relleno sanitario y esta idea, hace parte de la apuesta ambiental y sostenibilidad de Piscilago, el parque acuático y de conservación de Colsubsidio más querido por los colombianos. Por esa razón, recibieron la certificación ‘Basura Cero’ en Categoría Oro, otorgada por ICONTEC y Global Zero Waste.

El reconocimiento destaca las acciones que desarrolla el parque para reducir la cantidad de residuos, reutilizar materiales y darles una nueva vida. Según Colsubsidio, durante el último año gestionó más de 334 toneladas de residuos.

Para alcanzar esta categoría, Piscilago analizó más de 3.000 referencias de insumos e implementó 55 acciones enfocadas en aprovechar mejor los recursos. Entre ellas, el compostaje de residuos orgánicos, la reutilización de elementos en desuso y el reciclaje de materiales como papel, cartón y metales.

En piscilago, desde 2023 hemos trabajado en la gestión de los materiales, incorporando la economía circular para reducir su consumo, prolongar su vida útil y encontrar nuevas formas de aprovechamiento, (…) La certificación Basura Cero en Categoría Oro reconoce este trabajo y nos impulsa a seguir profundizando estas prácticas para encontrar nuevas maneras de hacer las cosas y generar valor desde nuestra gestión”,afirmó Juan Camilo Rodríguez, gerente de Hotelería y Turismo de Colsubsidio.

En 2025 el parque aprovechó más de 239 toneladas de residuos y evitaron que llegaran a un relleno sanitario

Estos residuos se utilizaron para hacer compostaje, reutilizó más de siete toneladas de elementos dentro de sus instalaciones y reincorporó más de 67 toneladas de materiales a diferentes cadenas productivas. Además de los residuos, evitó que más de 21 toneladas de residuos llegaran al relleno sanitario.

A estas medidas se suma la educación ambiental. De acuerdo con la información entregada por la organización, más de 449.000 personas participaron en actividades de capacitación y sensibilización sobre conservación.

Con esta certificación, Piscilago busca fortalecer sus prácticas de sostenibilidad y promover un uso más responsable de los recursos en sus actividades turísticas.