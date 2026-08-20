Congresistas del Tolima piden mayor apoyo del Gobierno nacional ante crisis por incendios

Tolima

Desde el Congreso de la República se han escuchado múltiples voces que piden un mayor respaldo del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para responder a las emergencias generadas por los incendios forestales en el Tolima, que han arrasado por lo menos 11.700 hectáreas y provocado pérdidas por más de $41.000 millones.

El representante a la Cámara por el Tolima, Marco Hincapié, denunció que más del 50 % del departamento afronta una crisis climática, lo que ha provocado disminución de caudales, afectaciones en cultivos y falta de alimento para los animales.

“El Gobierno nacional dijo que estaba muy atento de esta crisis, y me preocupan estas mentiras que está diciendo el Gobierno nacional cuando ni siquiera se han asomado por el departamento del Tolima, ni siquiera han ido a hablar con los alcaldes municipales, que ya todos tienen su presupuesto comprometido”, denunció el representante del Pacto Histórico.

Hincapié pidió redistribuir recursos del Sistema General de Regalías para atender a las familias damnificadas por los incendios forestales en el Tolima, al igual que a las afectadas por el terremoto.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Juan Fernando Caicedo, pidió que en el decreto de emergencia económica se habilite la figura de Obras por Impuestos para empresas que deseen apoyar a los municipios afectados por incendios forestales, como en el Tolima.

“Necesitamos la mirada urgente del Gobierno nacional para atender esta emergencia, las ayudas para los campesinos que lo perdieron todo y para los ciudadanos cuyas casas fueron arrasadas, además de apoyo con alimento para los animales”, solicitó.

Caicedo advirtió que el Tolima podría afrontar una escasez generalizada de alimentos y posibles fenómenos inflacionarios en los próximos meses. “Le pido al Gobierno nacional que desde ya cree todo un plan de ejecución para lograr mitigar los efectos del Fenómeno del Niño”, expresó.

Finalmente, la representante del Partido Conservador, Delcy Isaza, radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley 221 de 2026, que busca ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos para que las empresas contribuyentes del impuesto sobre la renta puedan destinar hasta el 50 % de su obligación tributaria a financiar o ejecutar proyectos de reconstrucción y recuperación en municipios afectados por desastres naturales, catástrofes o calamidades públicas.

La iniciativa plantea extender este mecanismo, actualmente dirigido a determinados territorios y líneas de inversión, a cualquier municipio, distrito o departamento que haya sido formalmente declarado en situación de desastre, calamidad pública o emergencia.