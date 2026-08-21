“No queremos que quede impune”: esposa de bombero de Ventaquemada clama por justicia tras agresión

La familia pide solidaridad para cubrir el costoso proceso de rehabilitación que Jairo Bolívar afrontará durante cerca de un año.

Ventaquemada

Jairo Bolívar, comandante del Cuerpo de Bomberos de Ventaquemada, continúa hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Rafael, donde permanece desde el hecho en el que resultó gravemente herido. Según su esposa, Jhoana Silva, el estado de salud del bombero ha mostrado avances, aunque su recuperación será prolongada.

“Jairo en este momento continúa en la UCI del Hospital San Rafael. Él se encuentra un poco más consciente de lo que estaba en días anteriores. Afortunadamente, gracias a Dios, su evolución ha sido satisfactoria hasta el momento”, explicó.

La esposa del comandante señaló que Bolívar ya abrió los ojos y ha comenzado a reconocer a personas cercanas de su familia. Sin embargo, advirtió que los daños neurológicos derivados de la agresión hacen que el proceso de recuperación sea complejo.

“Ya está un poco más consciente, ya abrió sus ojos, pero obviamente sabemos que es un proceso de recuperación bastante largo por los daños neurológicos que se provocaron por este incidente”, manifestó.

Familia cuestiona avance del proceso judicial

Jhoana Silva también se refirió al proceso judicial relacionado con la agresión que sufrió el comandante de Bomberos. Aseguró que la denuncia inicialmente presentada por lesiones personales fue modificada a tentativa de homicidio agravado.

“El tema está muy quedado. Nosotros cambiamos la denuncia, un sobrino cambió la denuncia de lesiones personales a tentativa de homicidio agravado, porque pues eso fue lo que sufrió Jairo”, afirmó.

Según la esposa, el presunto agresor habría cambiado de domicilio pocos días después del hecho y actualmente se desconoce su paradero. Además, indicó que el proceso fue trasladado a la Fiscalía Novena de Tunja, pero, según dijo, actualmente no habría fiscal asignado al caso.

“No queremos que este caso quede impune, ya que fue un caso de intolerancia, de injusticia, porque agredió a una persona que no ha hecho más que durante más de 30 años servirle a la comunidad”, sostuvo.

La familiar agregó que hasta el momento no existe una orden de captura contra el señalado agresor y pidió que el caso avance para establecer responsabilidades por las lesiones ocasionadas al comandante.

Rehabilitación podría extenderse durante un año

Además de la situación judicial, la familia enfrenta los costos asociados al proceso de recuperación de Jairo Bolívar. De acuerdo con Jhoana Silva, los médicos les han advertido que el proceso de rehabilitación podría extenderse aproximadamente durante un año debido a las lesiones neurológicas.

“Jairo va a necesitar de un proceso de rehabilitación bastante largo. El proceso de rehabilitación de él, según nos dicen los médicos, es de un año”, explicó.

Silva indicó que el comandante sufrió una fractura de cráneo y que, cuando se encontraba inconsciente en el suelo, habría recibido nuevos golpes, situación que, según la familia, agravó su condición.

La esposa también explicó que Bolívar presta sus servicios como comandante de la Estación de Bomberos de Ventaquemada bajo un contrato de prestación de servicios, por lo que, según señaló, no cuenta con prestaciones como vacaciones o cesantías.

Ante esta situación, la familia hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad para contribuir con los gastos de rehabilitación.

Las personas que deseen realizar aportes pueden hacerlo a través del número 316 821 8000, habilitado para Daviplata y Llave Bre-B, según informó Jhoana Silva.