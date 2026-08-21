Estos son los números ganadores de La Caribeña, Sinuano y otros sorteos en Barranquilla
Conozca las combinaciones ganadoras de los sorteos realizados este jueves 20 de agosto de 2026.
Uno de los chances con mayor seguimiento en la región Caribe, La Caribeña Noche, dejó como combinación ganadora este jueves 20 de agosto el número 6395, mientras que la quinta cifra correspondió al 9. Este sorteo es uno de los más populares entre los jugadores de la región.
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Número ganador: 6395
La “Quinta” cifra: 9
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La jornada también dejó nuevos resultados para los jugadores de Sinuano Noche
Por su parte, Sinuano Noche también realizó su sorteo y entregó como número ganador el 2445, con quinta cifra 4. Los resultados de este chance pueden seguirse a través del Canal Telecaribe, de lunes a sábado a las 10:30 P.M y los domingos y festivos a las 8:30 P.M.