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21 ago 2026 Actualizado 11:34

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Estos son los números ganadores de La Caribeña, Sinuano y otros sorteos en Barranquilla

Conozca las combinaciones ganadoras de los sorteos realizados este jueves 20 de agosto de 2026.

Imagen de referencia de loteria/ Getty Images

Imagen de referencia de loteria/ Getty Images / Capelle.r

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Barranquilla
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Uno de los chances con mayor seguimiento en la región Caribe, La Caribeña Noche, dejó como combinación ganadora este jueves 20 de agosto el número 6395, mientras que la quinta cifra correspondió al 9. Este sorteo es uno de los más populares entre los jugadores de la región.

Número ganador: 6395

La “Quinta” cifra: 9

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La jornada también dejó nuevos resultados para los jugadores de Sinuano Noche

Por su parte, Sinuano Noche también realizó su sorteo y entregó como número ganador el 2445, con quinta cifra 4. Los resultados de este chance pueden seguirse a través del Canal Telecaribe, de lunes a sábado a las 10:30 P.M y los domingos y festivos a las 8:30 P.M.

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