Estos son los números ganadores de La Caribeña, Sinuano y otros sorteos en Barranquilla

Uno de los chances con mayor seguimiento en la región Caribe, La Caribeña Noche, dejó como combinación ganadora este jueves 20 de agosto el número 6395, mientras que la quinta cifra correspondió al 9. Este sorteo es uno de los más populares entre los jugadores de la región.

Número ganador: 6395

La “Quinta” cifra: 9

Más información Colombia dejó de exportar 3,5 millones de toneladas de carbón a Israel por restricciones

La jornada también dejó nuevos resultados para los jugadores de Sinuano Noche

Por su parte, Sinuano Noche también realizó su sorteo y entregó como número ganador el 2445, con quinta cifra 4. Los resultados de este chance pueden seguirse a través del Canal Telecaribe, de lunes a sábado a las 10:30 P.M y los domingos y festivos a las 8:30 P.M.