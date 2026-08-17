Sube a más de 11.700 las hectáreas consumidas por los incendios en el Tolima

Tolima

A 11.775 ascendió el número de hectáreas devastadas por los incendios forestales en el Tolima en lo corrido de agosto, según las estimaciones oficiales de la Gobernación, cifra que podría aumentar luego de análisis más detallados.

De acuerdo con el más actualizado reporte de los organismos de Gestión del Riesgo, hay 10 incendios forestales que permanecen activos en nueve poblaciones del Tolima. Los que más preocupan se ubican en Alvarado, Armero Guayabal y la zona limítrofe entre Suárez y Carmen de Apicalá.

En el consolidado total, en lo corrido de agosto, los municipios con más hectáreas consumidas por el fuego son Ortega, con 3.185; San Luis, con 2.967; Rovira, con 1.814; Honda, con 1.080; y Coello, con 600 hectáreas. A este grupo se deberá sumar Valle de San Juan, con más de 1.200 hectáreas arrasadas, donde avanzan los cálculos correspondientes.

“Agradezco inmensamente el trabajo articulado y debo decirle a los comandantes de las diferentes entidades y especialidades que me sentí totalmente respaldada por cada uno de ustedes y de sus hombres. Gracias a quienes también han aportado toda su experiencia para superar este tipo de situaciones. Hemos llevado toneladas de ayudas, en comida, en mercados, equipos y herramientas para atender cada una de las emergencias presentadas en los diferentes municipios”, resaltó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

Por su parte, alcaldes como el de San Luis, Ricardo Acosta, advirtieron que el área afectada por los incendios en sus municipios podría ser todavía mayor.

“No podemos minimizar esta situación y necesitamos que los datos estén completos para que el Gobierno nacional nos pueda ayudar en la magnitud real que significó esta tragedia ambiental para nuestro departamento. Nosotros, con la ayuda de cuerpos de bomberos de diferentes partes del país, ellos tenían un programa e hicieron la medición, y para San Luis supera las 7.500 hectáreas afectadas”, aseveró el alcalde de San Luis.

La misma advertencia hizo el alcalde de Ortega, Diego Matiz, quien señaló que en su población el área arrasada por el fuego ascendería a más de 9.500 hectáreas. Las principales afectaciones se concentran en cultivos, potreros para ganadería y bosques nativos.

“Ortega es el tercer municipio con más cantidad de población bovina, hay 35 mil cabezas de ganado. Hoy lamentablemente no tienen nada que comer estos animales, nutrición animal, no hay pastos, no hay fincas y no hay agua. Necesitamos miles de toneladas de silo, de heno, de sal y de melaza para poder realmente llegar al sector ganadero”, acotó Matiz.

La próxima semana se espera la visita del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, al departamento del Tolima para entregarle el inventario completo de las afectaciones causadas por los incendios forestales y así solicitar ayudas para agricultores y ganaderos del departamento.