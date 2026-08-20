Alarma por incendio en la escuela de la Policía en San Luis: hay 15 más activos en el Tolima

Tolima

Un total de 16 incendios activos se presentan durante la tarde de este jueves 20 de agosto en el Tolima, algunos de los cuales amenazan con alcanzar zonas residenciales o edificaciones. Uno de ellos se registra dentro de las instalaciones de la Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía de Colombia (Cenop), ubicadas en el muncipio de San Luis.

Las llamas se han propagado rápidamente por la cobertura vegetal que hay al interior de la escuela de Policía, causando alarma por la posibilidad de alcanzar las instalaciones físicas de la institución. En imágenes se ha evidenciado el temor que causó el incendio entre uniformados y reclutas que se encontraban en el área.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, informó sobre la atención prestada para sofocar la conflagración en esta zona de San Luis.

“Desde el primer momento, hemos desplegado toda nuestra capacidad operativa para mitigar esta emergencia. En el lugar trabajan aviones AT, unidades de la Policía de la Escuela, Bomberos de Ibagué y El Espinal, además de contar con apoyo helicoportado y equipos en tierra que avanzan en las labores de control”, informó Matiz.

A la par, preocupa otro incendio entre el municipio de Coello y su corregimiento Gualanday, que se extiende desde la vereda Potrerillo y amenaza con alcanzar viviendas del centro poblado.

“La emergencia se extiende a varios municipios del departamento. En este momento atendemos incendios activos en Alvarado, Chaparral, Ortega, Coyaima, Armero Guayabal y El Carmen de Apicalá, donde ya se encuentra trabajando la Brigada de Atención y Prevención de Desastres (BIADE) y bomberos de nuestro departamento”, agregó la gobernadora.

Entre los incendios, el de mayor extensión es el de Suárez y Carmen de Apicalá, que asciende por el Cerro de Las Mercedes y ha consumido una extensión preliminar de mil hectáreas, cifra que debe ser verificada.