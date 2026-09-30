Estudiantes de La Uvita, norte de Boyacá logran primer lugar competencia internacional de ciencia

El reconocimiento en la fase latinoamericana destaca a Boyacá y Colombia como referentes en educación STEM pública, demostrando el impacto de fortalecer la ciencia, la investigación y la innovación en los colegios.

La Uvita

Estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Las Mercedes, en La Uvita, conquistaron el primer puesto en la categoría Nivel 2, del Desafío STEM LATAM 2026, en la Tercera Feria Online de Ciencias – Concurso Internacional de Proyectos Científicos.

El proyecto galardonado se llama “Agro-Centinela – Guardián Inteligente del Cultivo” y propone agricultura de precisión a bajo costo para modernizar las labores del campo y motivar el relevo generacional.

La iniciativa surgió como respuesta a los problemas que enfrentan los campesinos de la región: el aumento en los costos de fertilizantes e insecticidas que, aun siendo altos, no garantizan cosechas rentables ni sostenibles, sumado a los cambios climáticos y las plagas de cultivos.

La idea surgió en el Centro de Interés STEAM en el programa de tutorías para el aprendizaje y formación integral PTAFI 3.0.

Con ese enfoque, el equipo integró áreas clave del conocimiento: Matemáticas y Física, con el modelado y cálculo de variables agrícolas; Química y Biología, con el análisis de suelo y la optimización de insumos; Tecnología y Robótica, con el desarrollo de prototipos inteligentes, monitoreo en tiempo real e inteligencia artificial para detectar enfermedades del cultivo; y Educación Artística, con el diseño intuitivo y la comunicación visual del proyecto.

Con la orientación pedagógica de la docente María del Socorro Morato, el grupo de grado 10° transformó la curiosidad científica en una solución tecnológica real, rigurosa y con viabilidad de aplicación directa en las parcelas de la institución y de la región.

El reconocimiento obtenido en la fase latinoamericana posiciona a Boyacá y a Colombia como referentes en educación STEM pública con impacto social. La victoria ratifica que, cuando se brindan las herramientas y la guía adecuada, los centros educativos se convierten en polos de ciencia, investigación y desarrollo para el país.