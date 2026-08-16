Gobernación denunciará ante la Fiscalía a quienes realicen quemas en el Tolima

Tolima

En medio de un sobrevuelo en las zonas más afectadas por los incendios forestales, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, le indicó a Caracol Radio que su administración será rigurosa en denunciar a quienes realicen quemas controladas en el departamento.

Con 18 incendios forestales activos y más de 11 mil hectáreas consumidas, la mandataria advirtió que tomarán medidas más drásticas en contra de quienes realicen algún tipo de quema o fogata que se pueda salir de control y escalar a incendios de grandes proporciones.

“El Código Penal establece en el artículo 305 penas y sanciones. Prisión que puede ir de dos años hasta ocho y una multa que puede ir de 133 salarios mínimos a más de 1.200 salarios mínimos. Si nosotros llegamos a ver quemas controladas, lo que vamos a hacer es colocar las denuncias ante la Fiscalía”, advirtió la mandataria.

A su vez, este domingo 15 de agosto, la mandataria celebró la pertinaz lluvia que cayó sobre buena parte del territorio tolimense, especialmente en municipios como Valle de San Juan, Ortega y San Luis, los más afectados por los incendios forestales.

“Damos gracias a Dios y a todas las personas e iglesias que se unieron en oración para que cayera lluvia sobre nuestro departamento, que tanto la necesitábamos”, manifestó.

Los incendios en la zona centro-sur del Tolima avanzan en su extinción total. En San Luis, el incendio de casi 5 mil hectáreas ha sido controlado en un 90 %. En Ortega, con más de mil hectáreas, las actividades de los organismos de socorro se concentran en cinco focos activos.

“Viviendas son 50 las afectadas, totalmente consumidas por los incendios. En el Guamo ya se liquidó al 100 %, pero tuvimos cuatro viviendas consumidas; más las viviendas afectadas por el terremoto, que fueron 1.071”, detalló.

A la fecha, por lo menos 800 familias han resultado damnificadas por los incendios en el Tolima.