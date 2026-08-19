Incendios forestales en el Tolima dejan sin alimento a más de 150.000 cabezas de ganado

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el gerente del Comité de Ganaderos del Tolima, Carlos Gustavo Silva, reveló que por lo menos 150.000 cabezas de ganado están en riesgo de morir o sufrir desnutrición por falta de alimentos, debido a los incendios forestales que han arrasado con los potreros en diferentes municipios del departamento.

De acuerdo con el dirigente, cerca de 25.000 familias resultaron damnificadas por la pérdida de sus potreros en 20 municipios del departamento, especialmente en San Luis, Ortega, Guamo y Prado.

“Alrededor de 14.000 hectáreas son las afectadas. Por fortuna, no hay un número grande de animales afectados (muertos), porque básicamente la estrategia de los ganaderos fue romper las cercas para que se salieran a la carretera, por lo cual nueve fueron los afectados”, destacó Silva.

Sin embargo, lo más difícil parece que apenas empieza para el sector ganadero, toda vez que las praderas y pastos quedaron arrasados por el fuego.

“Ya estamos priorizando los temas de comida, buscándoles alimento a los ganaderos para que puedan nutrir a sus animales, porque en estos momentos no hay nada de pasto. Estamos apelando al buen corazón de las personas en general y del sector ganadero, para que aporten y podamos conseguir heno o silo”, señaló.

Luego se deberá planear la recuperación de las hectáreas devastadas, por lo cual también se piden donaciones de semillas, árboles, cercas o alambre de púas para reconstruir sus potreros.

“El tema de no tener comida por ahora puede detener el crecimiento corporal de los animales de todas las edades. Se va a ver truncada eventualmente la producción de carne y leche en el Tolima”, acotó el gerente, sobre una producción lechera en el departamento que alcanza los 800.000 litros anuales.

Hasta ahora, pese a los esfuerzos del Estado y las donaciones, la cantidad de ayudas resulta insuficiente para una afectación de proporciones tan grandes.

“Vamos a tener una reunión con el viceministro de Agricultura, en la que vamos a plantear dos estrategias: buscar comida rápidamente para los animales y poder reconstituir las praderas. Esos son los dos elementos a los que estamos apostando en estos momentos”, advirtió.

Por último, Silva destacó la alianza del Comité pactada con las plazas de mercado de Ibagué para que los centros de acopio donen la biomasa que producen a los ganaderos afectados por los incendios forestales en el Tolima.

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