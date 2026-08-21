Pereira tardaría cerca de cinco años en recuperarse del terremoto

Pereira

Pereira comienza a pasar de la atención inmediata de la emergencia a uno de los desafíos más complejos de su historia reciente: reconstruir la ciudad después del terremoto del pasado 10 de agosto. Las primeras proyecciones advierten que este proceso no será de meses y podría extenderse durante aproximadamente cinco años, con inversiones que podrían acercarse a los $10 billones.

La dimensión de los daños obliga a pensar en una recuperación por etapas. Mientras todavía continúan las evaluaciones de edificaciones, la remoción de escombros y la atención de familias damnificadas, las autoridades empiezan a estructurar las acciones de corto, mediano y largo plazo que necesitará Pereira.

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Viviendas y edificaciones afectadas

Uno de los primeros retos está en la vivienda. Más de 120 mil familias resultaron afectadas y cerca de 1500 ciudadanos permanecen en albergues o alojamientos temporales porque sus casas y apartamentos resultaron destruidos, inhabitables o continúan pendientes de una evaluación definitiva. Resolver su situación será una de las prioridades dentro del proceso de recuperación.

Pero reconstruir Pereira irá mucho más allá de levantar nuevamente las edificaciones afectadas. La ciudad tendrá que intervenir infraestructura pública, vías, servicios, equipamientos y sectores completos que sufrieron las consecuencias del movimiento sísmico.

El comercio, otro de los grandes desafíos

La emergencia también golpeó fuertemente la economía. Comerciantes y empresarios tuvieron que cerrar establecimientos por daños estructurales, restricciones de acceso o pérdida de mercancías, mientras otros continúan sin poder retomar completamente sus actividades.

Por esta razón, dentro de la hoja de ruta deberán contemplarse programas de financiación, alivios, reubicación temporal, recuperación de establecimientos y estímulos para el consumo local, buscando evitar que la emergencia física termine convirtiéndose en una crisis prolongada de empleo y cierre de empresas.

La recuperación económica será especialmente importante en sectores donde las restricciones continúan afectando el flujo de compradores y la operación normal de los negocios.

De los albergues a soluciones definitivas

En paralelo, continúa la atención humanitaria para las personas que permanecen en albergues. Alimentos, servicios básicos y alojamiento son necesidades inmediatas, pero el siguiente paso será avanzar hacia soluciones temporales y posteriormente definitivas para las familias que no podrán regresar a sus viviendas.

Este proceso dependerá, en buena medida, de los resultados de las evaluaciones estructurales de por lo menos 35 mil viviendas que resultaron afectadas en Pereira.

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Una recuperación que necesitará recursos de diferentes sectores

Una inversión cercana a los $10 billones supera ampliamente la capacidad de una sola administración. La reconstrucción requerirá entonces la participación del Gobierno Nacional, Alcaldía, Gobernación, sector empresarial, gremios y organismos de cooperación nacional e internacional.

También será necesario establecer prioridades, fuentes de financiación y proyectos concretos para distribuir los recursos durante los próximos años.

Pereira enfrenta así dos momentos simultáneos: una emergencia que todavía demanda atención y una reconstrucción que apenas comienza a planearse.

Los próximos meses serán determinantes para establecer con mayor precisión cuánto costará recuperar la ciudad y cuáles serán las primeras grandes intervenciones. Lo que ya comienza a quedar claro es que volver a la normalidad será un proceso de varios años, en el que vivienda, comercio, infraestructura y recuperación social tendrán que avanzar de manera paralela.