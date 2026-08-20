Alcalde de Dosquebradas denuncia que no han llegado las ayudas a damnificados por terremoto
El alcalde de Dosquebradas (Risaralda), Roberto Jiménez, se pronunció en 6AM W sobre la crítica situación que enfrentan las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Alcalde de Dosquebradas denuncia que no han llegado las ayudas a damnificados por terremoto
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Sebastián Grajales
Comunicador Social y Periodista, ha sido presentador y coordinador informativo de Telecafé Noticias,...