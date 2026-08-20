Pereira recupera más del 93 % del alumbrado público afectado por el terremoto

Pereira

La recuperación de los servicios esenciales continúa avanzando en Pereira después del terremoto del pasado 10 de agosto. Uno de los frentes que presenta mayor progreso es el alumbrado público, que ya supera el 93 % de restablecimiento en los sectores donde la infraestructura resultó afectada.

Desde las primeras horas posteriores al sismo, equipos técnicos comenzaron a recorrer diferentes puntos de la ciudad para identificar daños y atender situaciones que, además de dejar sectores a oscuras, representaban riesgos para peatones y conductores.

Hasta el momento se han realizado más de 450 atenciones, relacionadas principalmente con postes derribados o con riesgo de caer, luminarias desprendidas, circuitos fuera de servicio y otros daños ocasionados por el movimiento sísmico.

La intervención no se ha limitado a reparar la infraestructura existente. Los equipos también llegaron a los albergues habilitados para las familias damnificadas, donde fueron instalados puntos de iluminación en espacios que no contaban con las condiciones necesarias.

Esta adecuación busca mejorar la seguridad y facilitar la permanencia de las personas que tuvieron que abandonar sus viviendas como consecuencia de los daños estructurales ocasionados por el terremoto.

El gerente de Ilumina Pereira, Germán Aranzazu, aseguró que el trabajo continuará hasta recuperar completamente el sistema.

“Ya superamos el 93 % de recuperación y nuestro compromiso es llegar al 100 %. En medio de esta emergencia, sabemos que contar con calles y espacios iluminados es fundamental para la seguridad y tranquilidad de los pereiranos”, señaló.

Aunque buena parte de la infraestructura afectada ya está nuevamente en funcionamiento, todavía existen puntos pendientes de intervención. Las cuadrillas continuarán recorriendo estos sectores para reparar los daños restantes y atender nuevos reportes que puedan identificarse durante el proceso de recuperación de Pereira.