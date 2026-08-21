Se aplaza la reapertura del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira

Pereira

La decisión se conoce después de una nueva mesa técnica en la que participaron la administración del aeropuerto, la Aeronáutica Civil, las aerolíneas, Migración Colombia, la DIAN, operadores de servicios aeroportuarios y la concesión OPAM, con el propósito de revisar las condiciones bajo las cuales podría funcionar temporalmente la terminal después de los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto.

Durante el encuentro fue presentado el esquema diseñado para recuperar progresivamente la conectividad aérea de Pereira. Sin embargo, las aerolíneas y autoridades aeronáuticas formularon una serie de requerimientos técnicos y operativos adicionales que deberán solucionarse antes de autorizar el regreso de los pasajeros.

Estas nuevas exigencias modificaron el cronograma que se venía contemplando y obligaron a continuar las adecuaciones antes de establecer una fecha de reapertura.

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El primer piso concentraría toda la operación

Debido a las afectaciones registradas en el edificio, las llegadas y salidas de pasajeros se concentrarían en el primer piso, mientras que el segundo y tercer nivel permanecerían temporalmente fuera de operación.

Antes de la nueva decisión se proyectaba comenzar con aproximadamente 20 vuelos diarios, recuperando paulatinamente rutas nacionales, especialmente hacia Bogotá, y posteriormente la conexión internacional con Panamá. Sin embargo, este esquema solo podrá ponerse en marcha cuando se cumplan las condiciones exigidas por las autoridades y las compañías aéreas.

El gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña, Luis Fernando Collazos, había explicado que durante los últimos días los equipos han trabajado de manera permanente, las 24 horas, retirando material, adecuando espacios y buscando recuperar las condiciones necesarias para atender nuevamente viajeros.

“Antes del temblor, teníamos seis salas de recibos seis salas de pasajeros. Ahora solamente vamos a tener dos salas de espera de manera transitoria al lado de las zonas de maletas, de las bandas transportadoras. Sabemos de las incomodidades que esto va a generar, pero pues es la única forma que podemos dar el servicio”, indicó el gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña, Luis Fernando Collazos.

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La imposibilidad de recibir vuelos comerciales con pasajeros está relacionada principalmente con las condiciones y adecuaciones necesarias dentro de la terminal y no con la infraestructura aeronáutica esencial.

La pista y la torre de control no presentan afectaciones estructurales, circunstancia que ha permitido mantener operaciones especiales durante la emergencia.

De hecho, desde el terremoto el Matecaña ha sido utilizado para recibir aeronaves con ayuda humanitaria procedente de diferentes países, convirtiéndose en uno de los principales puntos logísticos para el ingreso de asistencia destinada a Pereira y otras poblaciones afectadas.

Mientras continúa el cierre de la operación comercial, las personas que tengan tiquetes programados desde o hacia Pereira deberán comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar cancelaciones, cambios de aeropuerto, reprogramaciones o alternativas disponibles.