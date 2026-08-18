“Una emergencia que va para largo”: gobernador de Risaralda sobre labores de reconstrucción

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para hablar acerca de las labores de reconstrucción y la ayuda humanitaria que se le brindan a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026.

Señaló que, pasada una semana del sismo, siguen las labores de búsqueda, pero también comienzan las de reconstrucción. A propósito, desde el Gobierno Nacional confirmaron que las obras para restablecer las ciudades afectadas, entre ellas Pereira, tendrá un valor aproximado de 30 billones de pesos.

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Asimismo, destacó que ya comenzaron a llegar los informes no solo de Pereira, sino de la ruralidad, por lo que se consolida información para brindarles la ayuda necesaria a los damnificados, tal como albergue, comida y más. No obstante, la situación se complicó con las lluvias en el departamento.

“Tuvimos afectaciones importantes en municipios del occidente del departamento y las alcaldías están llegando hasta donde los campesinos (vivienda rural). Hemos tratado de solventar esto con la llegada de plásticos y carpas”, indicó.

“Esta es una emergencia que va para largo”, agregó.

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Además, señaló que a pesar de las lluvias hay personas que no quieren desplazarse a albergues y deciden quedarse frente a sus hogares derrumbados.

Es por esto que el gobernador pidió a los afectados del terremoto ir a los albergues por un tiempo, pero también hizo un llamado a que, con el paso del tiempo, se sostenga “la mano amiga” del Gobierno Nacional, de la comunidad internacional, empresarios, entre otros.

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