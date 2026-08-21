El artista Macaco dispondrá de un espacio en su concierto en Bogotá para ayudas a damnificados
El artista se presentará este viernes 21 de agosto en el Lourdes Music Hall en Bogotá. Así puede llevar ayudas a los damnificados en su concierto:
El artista Macaco dispondrá de un espacio en su concierto en Bogotá para ayudas a damnificados
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Dani Carbonell es un artista español que bajo el nombre de Macaco ha presentado no solo su música, sino también sus conocimientos en el mundo de la dirección de videos.
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Su música es una mezcla de rumba, reggae y funk con acentos electro de música hispanoamericana y de rumba, además ha colaborado con artistas colombianos como Monsieur Periné en su canción ‘Lenguaje de Signos’.
Concierto en Colombia:
El artista español se presentará en Bogotá este viernes 21 de agosto, en el escenario Lourdes Music Hall, esto casi como un evento especial.
En entrevista con Caracol Radio comentó que: “Llamaron a mi equipo de management, le dijeron “tenemos esta semana un espacio libre para hacer un concierto” y yo soy fan de Colombia así que dije vamos. Haremos un concierto acústico galáctico porque tenemos un momento en el que podemos escuchar música más romántica enfocada en las letras y galáctico porque podemos jugar un poco más con los efectos y sonidos”.
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Ayuda a los damnificados por el terremoto:
“Tengo muchos amigos colombianos, músicos y no músicos, que me iban contando lo que estaba sucediendo, con mi equipo dijimos que podíamos hace una acción así que la gente de ABACO y JuntosxColombia me propusieron tener un espacio en el concierto para quienes quieran traer mantas, crema de dientes o alimentos no perecederos”.
- Tenga en cuenta: el concierto se realizará en Lourdes Music Hall ubicado en la carrera 13 # 64-56, en Bogotá.
Próximos proyectos:
Macaco le contó a Caracol Radio que actualmente se encuentra trabajando en un nuevo disco que llevará por nombre ‘arrecife de coral’ en el que tendrá varios coros de niños de diferentes partes del mundo y por supuesto tendrá cuota colombiana.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...