Centro Democrático envió mensaje a Enrique Gómez y señaló que “se cansó de las descalificaciones”

El partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que cargó contra el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, quien en varias oportunidades ha cuestionado a este sector político.

En el trino, la colectividad destacó haber sido “la principal fuerza de renovación política en Colombia, defendiendo la seguridad, la inversión privada, la economía fraterna, la política social y la austeridad del Estado”.

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A renglón seguido, desde el partido señalaron que el expresidente Uribe y toda la militancia han trabajado en la formación y promoción de nuevos nombres en todas las regiones del país, logrando la renovación de la representación en el Congreso. Precisamente, el senador Gómez ha defendido una renovación de los liderazgos de la derecha.

El partido uribista escaló aún más la disputa y habló de cerrarle la puerta a posibles alianzas con Salvación Nacional. “El Centro Democrático se cansó de las constantes descalificaciones y la actitud displicente. No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos”.

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Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional y una de las fichas de confianza del gobierno de Abelardo de la Espriella en el Congreso, ha lanzado críticas contra el uribismo en varias oportunidades, lo que ha desatado una tormenta política en la derecha colombiana.

En ambas orillas reconocen que uno de los focos de esta disputa está en el poder regional, pues ambos partidos competirán por los mismos votos en las próximas elecciones regionales de alcaldes y gobernadores.