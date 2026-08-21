Nueva aplicación del Sena permite aprender inglés gratis y sin internet: conozca cómo funciona

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Aprender inglés desde el celular y sin depender de una conexión permanente a internet ya es una posibilidad para los colombianos. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) presentó Sena Speak, una aplicación gratuita diseñada para reforzar el aprendizaje del idioma en diferentes niveles y facilitar el acceso a contenidos educativos, especialmente en regiones con dificultades de conectividad.

La herramienta fue desarrollada por la Fábrica de Software del Sena Regional Risaralda, con el apoyo de aprendices e instructores del área de bilingüismo. Su propósito es llevar el aprendizaje del inglés a más personas mediante una alternativa que pueda utilizarse directamente desde un teléfono.

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Sena Speak funciona sin conexión a internet

Uno de los principales atractivos de la nueva aplicación es que no exige estar conectado a internet para realizar buena parte de las actividades. El procesamiento de varias funciones se lleva a cabo directamente en el dispositivo, permitiendo que los usuarios continúen con sus sesiones aun cuando no tengan acceso a una red.

Esta característica está pensada principalmente para quienes viven en zonas rurales o tienen dificultades para conectarse a internet.

Sin embargo, existe una excepción. En determinados dispositivos Android, el reconocimiento de voz podría necesitar conexión si el teléfono no tiene descargados los recursos necesarios para procesar esta función. Esto no impide utilizar las demás herramientas de aprendizaje de la aplicación.

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Sena speak: Estos son los niveles de inglés que ofrece

Sena Speak permite estudiar contenidos correspondientes a los niveles A1, A2 y B1, hasta llegar al B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

El recorrido está dividido en ocho etapas: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2.

Antes de comenzar, los usuarios pueden presentar una prueba de clasificación para conocer cuál es su nivel. Después de realizarla, la plataforma entrega un informe en PDF con los resultados obtenidos.

El avance dentro de la aplicación depende del desempeño del estudiante. Para superar una sesión es necesario conseguir al menos el 70 % de rendimiento.

La propuesta del Sena no se concentra únicamente en memorizar palabras o estudiar reglas gramaticales. Los contenidos buscan desarrollar las principales habilidades necesarias para comunicarse en inglés.

Por eso, la aplicación incluye ejercicios de comprensión de textos, escritura, escucha, pronunciación y expresión oral. También incorpora actividades interactivas y elementos de gamificación para hacer más dinámico el proceso.

Los ejercicios incluyen situaciones que pueden presentarse tanto en la vida cotidiana como en ambientes laborales, además de contenidos relacionados con vocabulario y estructuras gramaticales.

¿Cómo acceder a los cursos de inglés del Sena?

Las personas que quieran estudiar inglés con el Sena deben ingresar al portal Zajuna, donde se publican las convocatorias disponibles.

Una vez allí, deben dirigirse a la sección de Bilingüismo, revisar los niveles habilitados y elegir la alternativa correspondiente. Si es necesario, podrán realizar la prueba de clasificación antes de comenzar.

Después deberán completar sus datos, iniciar sesión o crear su cuenta y confirmar el proceso mediante el correo electrónico registrado.

Los cupos no permanecen abiertos de manera permanente, por lo que el Sena recomienda consultar periódicamente la plataforma cuando no haya disponibilidad.

Con esta nueva herramienta, el Sena busca reducir una de las principales barreras para estudiar inglés: la falta de conectividad, y ofrecer una opción gratuita que pueda llevarse directamente en el celular.