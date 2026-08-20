Carín León es el primer mexicano en llegar a Japón y encabezar uno de sus festivales musicales

Carín León es el primer mexicano en llegar a Japón y encabezar uno de los festivales musicales (Photo by Jeremychanphotography/Getty Images) / Jeremychanphotography

El cantante mexicano Carín León debutó en Japón durante el Summer Sonic, uno de los principales festivales de verano del país.

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El embajador global de la Música Mexicana debutó el pasado viernes en el circuito de festivales japoneses al subirse al escenario de Summer Sonic en Osaka. Frente a una multitud agolpada ante la tarima de The Mountain —el escenario internacional—, Carín interpretó algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Primera Cita”, que fue coreado por los asistentes, incluido el público japonés, demostrando que la música de Carín no tiene fronteras.

El intérprete agradeció la recepción del público de Osaka con unas sentidas palabras al término de su presentación: “Gracias, Japón, por tanto cariño, tanto amor. Qué experiencia tan inolvidable venir a este gran país. Qué locura, todavía no nos creemos lo que está sucediendo. ¡Que viva Japón y su gente!”.

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Previo a su llegada al festival, Carín sorprendió a los locales y a sus fans en Japón al ser visto grabando, en un formato íntimo y acústico, algunas canciones de su álbum más reciente titulado ‘MUDA’, en un tradicional templo budista de Osaka. El oriundo de Hermosillo, Sonora, compartió un adelanto en sus historias de Instagram, y videos detrás de escena de la grabación circularon rápidamente en TikTok, aumentando la expectativa de los fans.

El sábado fue el turno de Tokio, donde Carín también hizo historia al convertirse en el primer cantante mexicano en ser cabeza de cartel de un festival en la capital. Carín llegó al Summer Sonic de Tokio como curador oficial del Beach Stage, para lo que el cuatro veces ganador del Latin GRAMMY® eligió a LATIN MAFIA y a Paloma Morphy como representantes a la nueva generación de la música mexicana. Entre los presentes en la audiencia, destacan la actriz mexicana Regina Blandón y el reconocido músico Jay de la Cueva.

Asimismo, la semana pasada, Carín presentó su nuevo sencillo “Qué Andas Haciendo” junto a la agrupación argentina Ke Personajes, un tema que promete convertirse en el nuevo himno de despecho en clave de cumbia. Ambos artistas presentaron el tema en exclusiva durante el concierto de Carín León en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de su gira por Latinoamérica, que incluyó paradas en Perú y Colombia.

Tras sus presentaciones en Osaka y Tokio, Carín se dirige a Estados Unidos para los preparativos previos a su debut en la Sphere de Las Vegas, donde ofrecerá siete presentaciones durante los dos primeros fines de semana de septiembre. Cabe destacar que Carín se convertirá en el primer artista latino en presentarse en la Sphere.

Luego de su cita en Las Vegas, Carín continuará con el “MUDA Tour Norteamérica”, dirigiéndose a mediados de septiembre a California, con presentaciones confirmadas en San Diego, Fresno, Los Ángeles y Glendale.

Próximas fechas:

4 de septiembre | Las Vegas, NV | Sphere

5 de septiembre | Las Vegas, NV | Sphere

6 de septiembre | Las Vegas, NV | Sphere

10 de septiembre | Las Vegas, NV | Sphere

11 de septiembre | Las Vegas, NV | Sphere

12 de septiembre | Las Vegas, NV | Sphere

13 de septiembre | Las Vegas, NV | Sphere

18 de septiembre | San José, CA | SAP Center at San José

19 de septiembre | Fresno, CA | Save Mart Center at Fresno State

20 de septiembre | Los Ángeles, CA | BMO Stadium

24 de septiembre | San Diego, CA | Pechanga Arena San Diego

25 de septiembre | Glendale, AZ | Desert Diamond Arena

26 de septiembre | Ontario, CA | Toyota Arena

27 de septiembre | Sacramento, CA | Golden 1 Center

1 de octubre | Denver, CO | Ball Arena

2 de octubre | Salt Lake City, UT | Delta Center

8 de octubre | Seattle, WA | Climate Pledge Arena

9 de octubre | Portland, OR | Moda Center

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