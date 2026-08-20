James Blunt, conocido por el éxito “You’re Beautiful”, regresa con el sencillo “Tastes Like Summer”

El cantautor y músico inglés James Blunt, conocido por su éxito de 2005, “You’re Beautiful”, regresó con un nuevo sencillo titulado “Tastes Like Summer”.

Grabación

“Tastes Like Summer” fue grabada con su banda en vivo en Pig Music Studios en Banbury y The Beach en Dorset, Reino Unido.

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Producción

Fue producida por Red Triangle, Richard Parkhouse y George Tizzard, quienes han trabajado con artistas de la talla de Bastille, Sabrina Carpenter, Yungblud y David Guetta.

Para Blunt, “’Taste Like Summer’ une la alegría del verano a la alegría de sentirse atraído por alguien”.

Video musical

El nuevo lanzamiento viene acompañado de un video dirigido por Jack Howard y filmado en Ibiza, España, inspirado en las películas de terror de la productora A24, en el que se ve a Blunt disfrutando de una inesperada comida para uno.

Hablando del video, James dice: “La letra dice ‘tu piel sabe a verano’, y ¿sabes qué…? Realmente lo sabía”.

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“Tastes Like Summer” es el primer lanzamiento con música nueva de Blunt desde su álbum de 2023, ‘Who We Used To Be’.

En 2024 celebró el vigésimo aniversario de su álbum debut ‘Back To Bedlam’, uno de los más vendidos de la década de 2000.