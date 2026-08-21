Grupo Firme hizo historia en Colombia: 346.000 asistentes y conciertos multitudinarios en 11 fechas

Conocido como la banda mexicana que en los últimos meses se ha consolidado con más fuerza por su música regional, Grupo Firme cerró su recorrido por Colombia con una cifra que impactó, ya que más de 346.000 personas asistieron a sus presentaciones entre 2025 y 2026 con solo 11 presentaciones.

Esta agrupación mexicana llevó su espectáculo a diferentes regiones del país y ahora prepara su primera gira por Europa.

En Colombia, se convirtió en uno de los escenarios más importantes dentro de su expansión internacional, ya que la cifra demuestra el crecimiento de la música mexicana en el público colombiano.

Estos fueron los asistentes en cada concierto de Colombia:

Medellín: 40.000 personas

Cali: 30.000 asistentes

Ibagué: 12.000 personas

Puerto Gaitán: 35.000 asistentes

Neiva: 30.000 personas

Pereira: 30.000 asistentes

Tunja: 25.000 personas

Cúcuta: 24.000 asistentes

Bucaramanga: 30.000 personas

Grupo Firme en Europa: fechas

La agrupación prepara la primera gira en Europa, siendo España uno de los países anfitriones. Este es el calendario de las cuatro presentaciones:

19 de septiembre: Valencia, en el Roig Arena.

20 de septiembre: Málaga.

25 de septiembre: Madrid.

26 de septiembre: Barcelona.

La llegada a Europa representa un nuevo paso en la expansión internacional de Grupo Firme, que en los últimos años ha conseguido llevar su propuesta de música mexicana a públicos cada vez más numerosos.

Colombia como uno de los grandes mercados de Grupo Firme

Los números de sus presentaciones permiten dimensionar el lugar que Colombia ocupa actualmente en la trayectoria internacional de la agrupación.

Más de 346.000 asistentes en 11 presentaciones, nueve ciudades visitadas durante 2026 y conciertos con convocatorias de hasta 45.000 personas muestran que Grupo Firme consiguió trasladar su fenómeno desde Bogotá hacia otras regiones del país.

Con la primera gira europea a punto de comenzar, la agrupación mexicana cierra su etapa colombiana con una cifra que habla por sí sola: decenas de miles de personas reunidas alrededor de la música mexicana y un espectáculo que logró convertir cada parada de su recorrido en un evento multitudinario.

¿Qué tiene el show de Grupo Firme?

El éxito de la agrupación no depende únicamente de sus canciones. La propuesta que presenta en vivo está pensada como un espectáculo de gran formato que puede extenderse durante aproximadamente tres horas.

Durante la presentación, los integrantes de Grupo Firme combinan sus principales éxitos con canciones de despecho y temas relacionados con el amor y el desamor.

A esto se suman varios cambios de vestuario, juegos de luces, efectos especiales y fuegos artificiales que convierten el concierto en una experiencia que va más allá de la música.