FENALCO destacó decisión del Ministerio del Trabajo de dejar sin efectos 11 circulares

FENALCO destacó la decisión del Ministerio del Trabajo de expedir la Resolución 2708 de 2026, con la que se revocaron y dejaron sin efectos 11 circulares administrativas emitidas entre septiembre del 2025 y julio del 2026.

El gremio de los comerciantes señaló que la medida responde a varias de las preocupaciones que había planteado ante el nuevo Gobierno frente a disposiciones administrativas que podían generar nuevas cargas y obligaciones para los empleadores sin el debido respaldo legal.

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Para FENALCO, la decisión representa un avance al momento de fortalecer la seguridad jurídica, garantizar el respeto por el principio de legalidad y establecer reglas claras para empleadores y trabajadores.

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FENALCO destacó decisión de la nueva ministra de Trabajo

El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, valoró la decisión de la nueva ministra de Trabajo, Natalia López, y aseguró que esta genera confianza en el empresariado colombiano.

“Las medidas que impactan a los empleadores deben tener sustento legal y respetar estrictamente las competencias de cada autoridad. La seguridad jurídica es fundamental para generar confianza, proteger el empleo y promover la formalidad”, señaló Cabal.

El gremio explicó que algunas de las disposiciones derogadas establecían obligaciones, cargas y procedimientos para los empleadores mediante circulares e instructivos administrativos, sin contar, en algunos casos, con el sustento legal o la jerarquía normativa requerida.

¿Qué circulares laborales fueron derogadas?

Entre las medidas revisadas por el Ministerio del Trabajo se encuentran circulares relacionadas con asuntos como:

Libertad sindical.

Trabajo doméstico remunerado.

Plataformas digitales de reparto.

Estabilidad laboral reforzada.

Jornada laboral.

Horas extras.

Aplicación de la reforma laboral.

El gremio indicó que estos temas tienen un impacto directo en las relaciones laborales y en las obligaciones que deben cumplir los empleadores.

FENALCO pidió mayor claridad en la regulación laboral

Además, consideró acertada la decisión del Ministerio del Trabajo de revisar las necesidades regulatorias y elaborar nuevos instrumentos bajo criterios de legalidad y competencia.

Según FENALCO, la depuración normativa debe contribuir a simplificar y dar mayor claridad al marco regulatorio laboral, evitando cargas y trámites que no estén expresamente sustentados en la ley.

El gremio reiteró su disposición para trabajar de manera constructiva con el Ministerio del Trabajo y aportar, desde la perspectiva empresarial, a una regulación laboral que permita mantener un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empleadores.

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“Esperamos que esta decisión marque un punto de partida para fortalecer el diálogo con el sector productivo y garantizar que las futuras disposiciones que impacten a los empleadores sean expedidas con plena observancia de la ley y participación de quienes deben aplicarlas”, concluyó Jaime Alberto Cabal.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, manifestó que la decisión forma parte de un proceso de depuración regulatoria que busca reforzar la seguridad jurídica y evitar que lineamientos administrativos sean utilizados como fuente autónoma para imponer requisitos, sanciones, procedimientos o cargas a empleadores, trabajadores y autoridades.