Alcalde de Medellín se reunirá con agencias federales de EEUU por lucha contra la explotación sexual

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció que viajará a los Estados Unidos para reunirse con las agencias federales para la búsqueda de herramientas que permitan seguir combatiendo la explotación sexual de menores.

El mandatario local dijo: “ustedes saben que para mí es una obsesión acabar con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín, ojalá en Colombia y ojalá en el mundo. Aquí en Medellín dimos el paso y es no negar el problema, sino ser el símbolo de la solución”.

Resultados y operativos

Gracias a esos trabajos de cooperación, hasta el momento se han incrementado en más de 1100 por ciento las capturas de los extranjeros dedicados a esta actividad delictiva, según indicó el mandatario local.

Agregó que hasta el momento se ha logrado de manera articulada con agencias del Gobierno de los Estados Unidos como HSI, que es Homeland Security Investigation, capturas directas dentro de territorio estadounidense de ciudadanos americanos que habían abusado de los menores en esta ciudad.

Adicionalmente, se han logrado dos condenas de cadena perpetua en 6 meses y, según Federico Gutiérrez, vienen más capturas y más sentencias.

Explotación sexual con delitos cibernéticos

Para el mandatario distrital, actualmente hay una preocupación y reto, porque hay relación de la explotación sexual de los menores y los delitos cibernéticos, a través de redes sociales, por medio de juegos y que los padres desconocen.

Explicó el alcalde de Medellín que a través de esas redes “entran otras personas que hacen pasarse por niños o niñas, pero son realmente unos monstruos. Les empiezan a pedir fotos y, una vez está la primera foto, viene el chantaje y después viene la otra, viene el abuso hasta la cita y muchas aberraciones que se cometen”.

Apoyo desde Estados Unidos

Actualmente, en Phoenix, capital del estado de Arizona en los Estados Unidos, está el laboratorio más destacado de lucha contra la explotación sexual y contra los ciberdelitos alrededor de temas de pornografía.

Para el gobierno de Medellín es fundamental ese apoyo que se logra desde Norteamérica, lo que ha permitido resolver algunos de los casos y se está entregando información para otros adicionales que vienen, indicó el mandatario distrital.

El encuentro con los delegados de HSI para toda la región andina, que tienen asiento dentro de la embajada de Estados Unidos en Colombia, con el director de esta entidad y otros altos ejecutivos de la agencia, se tiene previsto para la próxima semana.

Operación Mundial

Desde Medellín, recientemente se presentó la operación mundial en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes con Interpol y con todas las agencias del mundo que combaten este delito.

Reunión con el FBI

Federico Gutiérrez dijo que “dentro de la agenda también está nuestra reunión con el FBI, con quienes tuvimos reunión justamente esta semana en Medellín para revisar la lucha contra el terrorismo”.

Concluyó el alcalde que se ha entregado información sobre alias “Calarcá”, alias “Primo Gay”, detalles de las disidencias y la lucha contra la corrupción en Medellín.

El alcalde destacó el apoyo que se ha logrado desde las diferentes entidades estadounidenses para la lucha contra las actividades delictivas en esta parte del país.