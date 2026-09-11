Gobierno de De la Espriella cancela licitación para el estadio Marino Klinger en Buenaventura

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en cabeza de David Santiago Tamayo, canceló el proceso de contratación por $46.037 millones para la construcción y adecuación de la primera fase del estadio Marino Klinger, en Buenaventura.

La decisión tiene un elemento político y administrativo relevante puess la convocatoria que ahora es cancelada fue estructurada y lanzada durante el gobierno de Gustavo Petro, y en su momento el exdirector de la UNGRD Carlos Carrillo había denunciado presiones por la vicepresidenta, Francia Márquez, para sacar adelante el proyecto.

Fallida licitación

La convocatoria fue publicada el 28 de julio de 2026, pocos días antes del cambio de gobierno, después de que el primer proceso hubiera sido declarado desierto el 23 de julio.

Ahora, el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura decidió cancelar la segunda convocatoria antes de abrir y evaluar las tres propuestas que habían sido presentadas.

El documento de cancelación cuestiona la estructura del proceso

El documento oficial conocido por Caracol Radio identifica problemas que, según la entidad, son estructurales y afectan el objeto y alcance de la contratación, el presupuesto, las cantidades de obra, la matriz de riesgos, los requisitos de experiencia y los factores de evaluación.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la forma en que se estructuró el presupuesto. La propia entidad señala que se estableció cuánto costaría la obra antes de tener definido.

De hecho el problema adquiere mayor dimensión porque de los 494 ítems presupuestados, 283 tenían cantidad cero, es decir, el 57,3 % de los ítems no tenía asignado ningún valor.

Entre los elementos sin presupuesto aparecen equipos, sistemas de iluminación, bombas, tanques, elementos sanitarios y otros componentes necesarios para que el estadio pudiera funcionar de manera autónoma.

La entidad advierte que continuar con esas condiciones podía terminar generando cantidades de obra sin financiación, reclamaciones por desequilibrio económico, una eventual terminación anticipada del contrato y, nuevamente, una obra inconclusa.

La UNGRD sostiene que cancelar el proceso no significa abandonar el proyecto, sino reformularlo sobre bases técnicas, financieras y jurídicas que permitan reducir el riesgo de repetir una obra inconclusa.

Cabe resatlar que las tres propuestas presentadas el 21 de agosto no serán abiertas ni evaluadas y permanecerán reservadas dentro del expediente.