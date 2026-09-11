Se entregaron dos integrantes del anillo de seguridad del subcomandante del frente 4 en El Bagre

El Bagre- Antioquia

El ejército informó que en el corregimiento de Puerto López de El Bagre se logró el sometimiento de dos presuntos integrantes del anillo de seguridad de alias Alonso, quien sería el segundo al mando del frente 4 de las disidencias.

Según la brigada 11, alias Alonso tiene injerencia ilegal en las poblaciones de El Bagre y Segovia Antioquia, además de Montecristo, departamento de Bolívar. Donde adelanta acciones ilegales contra la población civil. Agrega el reporte de que los sometidos a las tropas estatales entregaron un fusil y una pistola, más de 40 cartuchos y proveedores.

“Este resultado representa una afectación directa al mando y control de la estructura ilegal, y obliga al cabecilla alias Alonso a cambiar sus rutas y anillo de seguridad, lo cual abre una ventana de oportunidad de inteligencia de alto valor para obtener información sobre ubicación, armamento, caletas y red de apoyo de este grupo armado”, manifiesta la brigada.

Agrega la entidad castrense a la que los dos hombres a partir de este momento ingresan al Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia, donde comenzarán un proceso relacionado con las normas vigentes.