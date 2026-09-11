EPM hace llamado a prevenir incendios forestales durante el Día Nacional de la Biodiversidad

Antioquia

En el marco del Día Nacional de la Biodiversidad, EPM hizo un llamado a las comunidades, visitantes y turistas para extremar las medidas de prevención frente a los incendios forestales, especialmente ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que aumentan el riesgo por las altas temperaturas y la reducción de las lluvias.

Durante lo corrido del año se han registrado incendios forestales en zonas cercanas a la central hidroeléctrica La Tasajera, el embalse Riogrande II y el parque solar fotovoltaico Tepuy. Todos fueron atendidos y controlados oportunamente mediante el trabajo conjunto entre EPM y los organismos de emergencia.

La compañía recomienda no hacer fogatas en zonas boscosas o cerca de embalses, no arrojar colillas ni fósforos encendidos, evitar las quemas de vegetación y no utilizar herramientas que puedan generar chispas cerca de vegetación seca.

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También pide evitar estacionar vehículos sobre pasto seco, recoger adecuadamente los residuos y reportar de inmediato cualquier presencia de humo o fuego.

En caso de detectar un incendio en un predio de EPM, la comunidad puede comunicarse con la Sala de Seguridad al 300 475 0452 o con el Centro de Control de Generación de Energía al 304 362 0478.

EPM recordó que prevenir los incendios forestales es proteger la biodiversidad, la vida de las comunidades y los servicios públicos de los territorios.