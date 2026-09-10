Primera Dama luce blazer tejido en San Jacinto, símbolo de la artesanía de Bolívar

La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, lució durante uno de sus recientes viajes de agenda un blazer elaborado en telar vertical de San Jacinto, una pieza de la línea de moda ELAR, perteneciente a Marca Bolívar.

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La prenda fue confeccionada por la artesana Damaris Buelvas, quien desde 2024 participa en los talleres de formación de Marca Bolívar, iniciativa de la Gobernación de Bolívar que busca fortalecer los conocimientos y técnicas artesanales del departamento.

El blazer fue entregado a la primera dama por Angélica Salas, gestora social de Bolívar, durante su visita a Casa Marca Bolívar en Mompox, en el marco de FestiJazz 2026, realizado el pasado fin de semana.

El obsequio buscaba destacar el talento de los artesanos bolivarenses y mostrar cómo los saberes tradicionales pueden incorporarse a propuestas contemporáneas de diseño y moda.

Días después, Ana Lucía Pineda compartió en sus redes sociales imágenes en las que aparece utilizando la prenda durante uno de sus desplazamientos oficiales, generando nuevamente visibilidad sobre el trabajo artesanal realizado en San Jacinto.

“Nos llena de orgullo verla llevar una pieza que representa el trabajo y la dedicación de nuestros artesanos”, expresó Angélica Salas, quien destacó el valor de que estos saberes sean reconocidos y visibilizados.