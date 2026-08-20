“Fue una actuación equivocada”: el primer condenado por corrupción de Quintero pide perdón

Medellín, Antioquia

El primer condenado por corrupción de la administración de Daniel Quintero pidió perdón por participar en el robo de recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, fue condenado a 19 meses de prisión después de que un juzgado avalara un preacuerdo celebrado con la Fiscalía. Pidió perdón por participar en ese entramado.

“Quiero expresar sinceramente mis disculpas por los hechos relacionados con los documentos en cuestión. Reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte y lamento profundamente las consecuencias que esta situación ha generado para las personas y las entidades involucradas”.

Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la condena e indicó: “En nuestro concepto eso no es nada, al robo que le hicieron a Medellín. Pero esa persona hace parte de un preacuerdo, que es el que está ya contando todo, que hizo parte del robo que le hicieron al Área Metropolitana en uno de los 666 casos que le hemos entregado a los entes de control. Este tipo salió a pedir perdón, o sea, confesó todos los delitos, hizo parte de la red criminal”.

Cabe mencionar que Cardona aceptó su responsabilidad por falsedades en documentos privados relacionadas con 15 documentos utilizados como soportes dentro de la ejecución contractual. Además, se convirtió en colaborador de la justicia y entregará información sobre el funcionamiento del esquema investigado.

El proceso está relacionado con seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por más de $18.000 millones. Los recursos estaban destinados, entre otros asuntos, a la atención de incendios, emergencias ambientales y necesidades derivadas de la pandemia de COVID-19.

Este es uno de los cuatro principios de oportunidad y dos preacuerdos que permiten acelerar las investigaciones. El próximo 25 de agosto será imputado Miguel Quintero, hermano del exalcalde, y su socio por delitos de corrupción.