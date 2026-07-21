Rescatadas dos presuntas víctimas de explotación sexual en San Antonio de Prado en Medellín

Rescatadas dos personas que fueron presuntamente retenidas por un grupo ilegal en Medellín. Foto: Cortesía Cuarta Brigada del Ejército

Medellín, Antioquia

Dos personas que eran retenidas y explotadas sexualmente mediante plataformas digitales fueron rescatadas en una vivienda del corregimiento de San Antonio de Prado, sur de Medellín.

Según el relato de las víctimas, desde el pasado 4 de junio eran obligadas a producir contenido sexual en plataformas digitales, después de haber sido captadas con una falsa oferta laboral. Presuntos integrantes del grupo de delincuencia común La Oculta, al servicio del grupo delincuencial organizado El Limonar, las habrían retenido.

Tras labores de inteligencia, las autoridades ubicaron el inmueble y ejecutaron el operativo que permitió la liberación inmediata de las dos personas. La acción se activó tras la denuncia de un familiar de una de las víctimas, quien alertó sobre su presunta privación de la libertad.

La operación fue realizada por el Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada del Ejército, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Los rescatados fueron puestas bajo protección oficial para el restablecimiento de sus derechos y el avance de las investigaciones judiciales.

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional reiteró su compromiso con la protección de la población civil e invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que amenace la libertad, la integridad o la seguridad de las personas.