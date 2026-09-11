EPM consigue nuevo crédito internacional para fortalecer su operación sostenible

Antioquia

EPM firmó su tercer contrato de crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, por 348,69 millones de dólares, recursos que serán destinados al plan de inversiones de la empresa y a proyectos relacionados con sostenibilidad y modernización de los servicios públicos.

El crédito tendrá un plazo de 15 años, con tres años de gracia, y contempla una condición novedosa: EPM podrá acceder a una reducción en la tasa de interés si supera las metas establecidas en determinados indicadores de sostenibilidad.

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Además, EPM avanza en sus metas de carbono neutralidad. La empresa proyecta alcanzar este objetivo en los negocios de generación y transmisión y distribución de energía durante el segundo semestre de 2026, mientras que los demás negocios y áreas de soporte tienen como meta el año 2027.

El acuerdo también incluye cooperación técnica para fortalecer la gestión de sedimentos en embalses hidroeléctricos, modernizar y digitalizar las redes de distribución de agua y estructurar inversiones ambientales con impactos sociales y ambientales medibles.

Desde la Agencia Francesa de Desarrollo destacaron la alianza con EPM y su apuesta por combinar financiación, conocimiento técnico y estándares internacionales para impulsar proyectos sostenibles.

Con esta operación, EPM busca fortalecer la infraestructura de los servicios públicos, responder al crecimiento de la demanda y avanzar en la protección de los recursos naturales y la adaptación frente al cambio climático.