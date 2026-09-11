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11 sep 2026 Actualizado 21:28

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Medellín

Medellín inicia la Fiesta del Libro 2026 rumbo a la Capitalidad Mundial del Libro 2027

Con la meta de recibir a más de medio millón de visitantes, Medellín abrió las puertas de la Fiesta del Libro y la Cultura en el Jardín Botánico, reuniendo a 400 invitados nacionales e internacionales en una agenda de entrada libre.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

Medellín
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Medellín

Medellín dio inicio a la 20.ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura, un evento con entrada libre que se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre en el Jardín Botánico y la zona norte. Con la presencia del alcalde Federico Gutiérrez, la ciudad proyecta recibir a más de medio millón de visitantes e impactar la cadena editorial con ventas cercanas a los $11.000 millones.

Esta edición contará con 3.600 actividades gratuitas, 184 expositores y 400 invitados nacionales e internacionales. Entre las novedades principales destacan a Corea del Sur como país invitado especial, una franja dedicada a la salud mental y una agenda especial sobre la postulación de Medellín como Capital Mundial del Libro ante la Unesco.

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Formación de lectores y oferta cultural

El programa Jardín Lectura Viva alcanzará un récord histórico con 30 carpas de talleres y experiencias sensoriales, acompañadas por actos circenses y artísticos. Además, la estrategia “Antioquia en la Fiesta” movilizará a estudiantes de más de 50 colegios de las nueve subregiones del departamento para interactuar con escritores mediante la iniciativa Adopta a un Autor.

Entre la nómina destacada figuran autores locales y nacionales como Juan Esteban Constaín, Pablo Montoya y Carolina Sanín, junto a referentes internacionales como Mircea Cărtărescu (Rumania) y Fernanda Trías (Uruguay). Como obsequio conmemorativo por los 20 años, la Alcaldía entregará el libro digital “Travesías de la lectura” mediante código QR en el recinto.

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