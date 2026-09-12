40 hospitales públicos de Antioquia suspenderán atención no urgente a afiliados de la EPS Coosalud

Antioquia

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) informó que, debido a que los hospitales públicos del departamento ya no aguantan más la deuda que tiene la EPS Coosalud, 40 de estos han decidido suspender la atención no urgente a los afiliados a partir del lunes 14 de septiembre.

AESA manifiesta que la deuda total a toda la red hospitalaria del departamento asciende a 293 mil millones de pesos. Asegura Luis Hernán Sánchez Montoya, Director Ejecutivo de la Asociación, que la EPS ha incumplido con el pago y que incluso desde hace varios meses ha habido problemas de interlocución con las directivas y esto se debe al cambio permanente de interventor.

“La EPS se comprometió desde la semana anterior a pagarle los recursos correspondientes al mes de septiembre a estos hospitales, y ya han pasado 8 días y la EPS no ha cumplido con estos pagos. Hacemos un llamado urgente al señor presidente de la república, a la señora ministra de salud, a la señora superintendente nacional de salud y a los directivos de la EPS Coosalud para que paguen urgentemente a esos hospitales los recursos pendientes”, manifestó el agremiado.

Manifiesta el señor Sánchez que los hospitales que decidieron suspender los servicios no tienen con qué pagar las nóminas de los empleados, afectando su calidad de vida y la de sus familias. Tampoco tiene flujo de caja para comprar medicamentos y demás insumos hospitalarios.