Tres extranjeros fueron inadmitidos por alerta de explotación sexual en Medellín

Medellín

Migración Colombia inadmitió a otros tres extranjeros en el aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, por alerta de intenciones de turismo con fines de explotación sexual en Medellín.

El primer caso corresponde a un mexicano, a quien no se le permitió el ingreso al país luego de que las autoridades detectaran un reporte asociado a delitos sexuales contra menores de edad. El extranjero llegó al José María Córdova y posteriormente fue retornado en un vuelo con destino a Guadalajara.

En un segundo procedimiento, un ciudadano guatemalteco procedente de Ciudad de Guatemala fue inadmitido tras evidenciarse una alerta emitida por una agencia internacional relacionada con historial delictivo, por lo que se envió de regreso a su país.

El tercer caso involucró a un hombre de nacionalidad rumana, procedente de Panamá. Durante la entrevista migratoria, los oficiales detectaron inconsistencias en sus respuestas y, según las autoridades, se logró establecer un presunto interés de ingresar al país con fines de explotación sexual. El extranjero fue inadmitido y enviado en un vuelo con destino a Miami.

Controles contra la explotación sexual en Medellín

Según informó Migración Colombia, el fortalecimiento de los controles migratorios responde al fortalecimiento de los controles para combatir la explotación sexual en el país.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que las autoridades mantendrán la rigurosidad en los controles en las terminales aéreas.

“Desde Migración Colombia inadmitimos a 3 nuevos ciudadanos extranjeros en el aeropuerto internacional José María Córdoba, en Antioquia, por situaciones asociadas a antecedentes judiciales, alertas internacionales e inconsistencias detectadas durante el control migratorio relacionadas con posibles fines de explotación sexual”, indicó la directora de Migración Colombia.

Con estos nuevos casos, ya son 60 los extranjeros rechazados en Antioquia en lo corrido de 2026 por motivos asociados al turismo sexual y riesgos contra niños, niñas y adolescentes, una cifra cercana a la registrada durante todo 2025, cuando cerca de 80 personas fueron inadmitidas por causas similares.