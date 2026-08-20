Bancolombia anuncia tasa de interés del 8% en créditos para afectados por el terremoto

Medellín

La empresa Bancolombia informó que lanzó una iniciativa con la que busca beneficiar a 7 mil familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto que dejó a miles de personas damnificadas. La estrategia es bajar el interés al mínimo del mercado para que personas, empresas y las administraciones locales puedan acceder a créditos.

La entidad bancaria manifestó que el beneficio radica en que disminuyeron la tasa de interés al 8% para que las personas, empresas y las mismas entidades territoriales puedan acceder a los créditos y, según Bancolombia, con esto contribuyen a la reconstrucción del país.

“En las zonas más afectadas, bajamos el crédito de vivienda del 14 al 8%, tasa que busca apoyar de manera decidida las necesidades de vivienda. Los créditos de consumo y microcrédito los llevamos al 10%, y creamos líneas especiales para empresas y gobiernos locales que les permitan recuperar su capacidad productiva y proteger el empleo”, manifestó Juan Carlos Mora Uribe, presidente de Bancolombia.

La financiación también cobija remodelación por medio de créditos hipotecarios en viviendas tipo VIP, VIS y no VIS. La iniciativa aplicará para los créditos desembolsados a partir del 25 de agosto.