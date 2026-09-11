Temblor en Colombia HOY 11 de septiembre de magnitud de 4.5: epicentro en Istmina, Chocó, según SGC

Este viernes 11 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de 4.5 con epicentro en el municipio de Itsmina, Chocó.

De acuerdo con el reporte, la profundidad fue de 41 KM y no hay indicios de daños. Sin embargo, varias personas reportaron sentir el movimiento telúrico en ciudades como Cali y Pereira y la evacuación de los edificios.

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Por el momento, las autoridades de Cali se encuentran realizando un barrido para tener un reporte actualizado.

Este nuevo temblor se reporta luego de 31 días del terremoto del pasado 10 de agosto de magnitud 7.4, que dejó varias personas muertas y edificios destruidos.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Aunque los temblores que se registran en el país no suelen tener movimientos intensos que escalen a la categoría de un terremoto, la realidad es que en el país es común que a diario se presenten pequeños movimientos sísmicos, principalmente en las zonas aledañas a las cordilleras.

Una de las principales razones por las que sucede esto se debe a la ubicación de nuestro país, el cual se ubica en una zona popularmente conocida como ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’, considerada de alto riesgo sísmico, dicho sector se encuentra al borde de varias placas tectónicas que chocan entre sí.

Según información recopilada a través del SGC, en nuestro país ocurren más de 2.500 sismos en el mes, sin embargo, una gran mayoría de estos son tan pequeños que son imperceptibles. Precisamente, el municipio de Los Santos es el más propenso a ser epicentro de los temblores que se registran en Colombia.

¿Qué precauciones tomar ante un temblor?

Si usted vive en una zona propensa a los movimientos sísmicos, debe tener en cuenta que se deben tomar ciertas precauciones para actuar de la mejor manera en una situación de riesgo, pues no hay una manera exacta para conocer cuándo se pueden presentar estos fenómenos naturales.

Qué hacer antes de : Es necesario que identifique los objetos que puedan representar un peligro durante un sismo , ya sean espejos, cuadros, lámparas, etc., también debe conocer cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua, pues ante una emergencia, una fuga de estas puede representar un mayor peligro, finalmente tenga una reserva de alimentos no perecederos para al menos tres días.

: Es necesario que , ya sean espejos, cuadros, lámparas, etc., también debe conocer cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua, pues ante una emergencia, una fuga de estas puede representar un mayor peligro, finalmente tenga una reserva de alimentos no perecederos para al menos tres días. Qué hacer durante : En medio de la emergencia, mantenga la calma, échese al piso, cúbrase y sosténgase fuerte bajo un lugar seguro como un escritorio o mesa. Si se encuentra en la calle, aléjese de los postes y cables eléctricos, por otro lado, si se encuentra en un carro en movimiento, pare lo más rápido posible y permanezca dentro del vehículo.

: En medio de la emergencia, como un escritorio o mesa. Si se encuentra en la calle, aléjese de los postes y cables eléctricos, por otro lado, si se encuentra en un carro en movimiento, pare lo más rápido posible y permanezca dentro del vehículo. Qué hacer después de: En caso de quedar atrapado, evite encender fuego, evite el movimiento y cúbrase la boca, es posible que existan réplica s si es un sismo o terremoto de gran magnitud, por lo que, si está a salvo, evite volver a lugares afectados y ayude a quienes puedan estar atrapados en los escombros.

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