¿Qué buscan las llamadas desconocidas que cuelgan al contestar? Recomendaciones para evitar fraudes

En Colombia, a lo largo del día se pueden llegar a presentar distintas llamadas pertenecientes a números desconocidos y a los denominados spam que en el momento de contestar no se recibe comunicación de ningún tipo y en continuación a esto se finaliza la llamada abruptamente tras contestar.

Esto para algunas personas puede confundirse con un error de señal o de un fallo en la red. Sin embargo este tipo de prácticas tiene un motivo mas allá de lo que se cree. Conociéndose este método como llamadas fantasma.

¿Qué son las ‘llamadas fantasma’?

Este tipo de practica se denomina de esta manera al ser conexiones en las que se contesta y no se escucha nada del otro lado de la linea por unos segundos hasta que finaliza la llamada, sin contexto alguno.

Según Móvil éxito este tipo de practicas concurrentes pasan desapercibidas al encontrar las personas esto como fastidioso o inofensivo, pero es todo lo contrario al haber razones criminales.

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¿Cuáles son las causas de que se realicen ‘llamadas fantasma’?

Móvil éxito establece que detrás de estas llamadas pueden haber cuatro principales causas que son:

Validar que la línea telefónica a la que pertenece el número registrado esté activa.

Identificar el horario en el que la persona contesta las llamadas.

Hacer que el usuario de la línea devuelva la llamada a números de tarificación especial (llamadas que por lo general son internacionales y generan cobros por marcar o permanecer en la llamada).

Como resultado, el hecho de que se haya respondido a la llamada puede dar validación de que está en uso, siendo registrado en una base de datos para potenciales fraudes o estafas.

¿Cómo se establecen las estafas por medio de las llamadas fantasma?

Al identificarse que el usuario tiene su línea activa, se pueden llegar a incurrir en casos donde se presentan llamadas falsas de personas haciéndose pasar por entidades bancarias, servicios públicos y otro tipo de suplantaciones para que la persona confié ciegamente.

¿Qué recomendaciones seguir para evitar este tipo de fraudes?

De acuerdo con Móvil Éxito estas son las pautas que debe de tomar para evitar esta modalidad de estafas:

Bloquear los números que realicen llamadas sin respuesta para que al restringirlos estos no vuelvan contactarlo en otras oportunidades

para que al restringirlos estos no vuelvan contactarlo en otras oportunidades Use identificadores de llamadas para identificar y bloquear oportunamente

para identificar y bloquear oportunamente No conteste las llamadas de números que insistan en repetidas ocasiones sin justificación

en repetidas ocasiones sin justificación No comparta sus datos personales en especial (códigos de verificación, cuentas bancarias ni a solicitudes que involucren pasos de autenticación)

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