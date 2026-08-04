Enviado a la cárcel ciudadano extranjero por presunta explotación sexual de adolescente en Medellín

Enviado a prisión extranjero por presuntamente explotar sexualmente a menor de edad en Medellín. Foto: Cortesía Fiscalía

Medellín, Antioquia

Un juez envió a la cárcel al ciudadano de Curazao Stracey Diámin Karim Agata, de 48 años, por su presunta responsabilidad en haber sostenido relaciones sexuales a cambio de dinero con una adolescente de 14 años en el barrio en exclusivo sector de El Poblado en Medellín.

La decisión se adoptó por solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Al extranjero le imputaron los delitos de demanda de explotación sexual de persona menor de 18 años y suministro a menor, ambos agravados. Karim Agata no aceptó los cargos.

Según la investigación de una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), los hechos ocurrieron en septiembre de 2023. En dos ocasiones, el procesado habría recibido a la menor en el apartamento donde residía. Durante los encuentros, según las evidencias recolectadas por la Policía Judicial, le suministró bebidas embriagantes y sustancias estupefacientes.

Cabe señalar que por estos mismos hechos fue judicializado Alexánder Sánchez García, de 21 años. La Fiscalía lo acusa de proxenetismo con menor de edad, ya que este habría contactado a la adolescente, coordinado los encuentros y la acompañó hasta el inmueble del extranjero. Este tampoco aceptó los cargos, por lo que al igual que el extranjero fue enviado a la cárcel.