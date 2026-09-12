Votaciones: el 29 de noviembre se decidirá la creación o no del Área Metropolitana de Oriente

El PIB del Valle de San Nicolás, entre 2015 y 2022, representó en promedio el 6,7% del PIB departamental de Antioquia (DANE, 2023). | Foto: GettyImages / Alexandre Morin-Laprise

Oriente- Antioquia

En un nuevo intento de llevar a cabo las votaciones para elegir si se crear o no la entidad Área Metropolitana de Oriente la Registraduría fijó la fecha para esa actividad democrática para el 29 de noviembre.

“Reanudar las diferentes etapas preclusivas y actividades del calendario electoral a partir del estado en que se encontraban al momento de la suspensión para la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que se realizará el 29 de noviembre de 2026”, dice la resolución.

La entidad hizo público el calendario de actividades previas al 29 en el que se desarrollarán diferentes requisitos, por ejemplo: El 14 de noviembre es la fecha límite para el sorteo y designación de jurados de votación. Otro punto importante es que hasta el 22 de noviembre se podrá hacer la postulación de testigos electorales ante el CNE. Mientras que el 1 de diciembre iniciarán los escrutinios por parte de los delegados del CNE entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche.

Antecedentes

Recordemos que esta iniciativa de algunos alcaldes pretende crear esa figura para orientar proyectos en Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, El Santuario, San Vicente Ferrer y La Unión, pero esta iniciativa ha tenido varios detractores que han demandado la votación. Incluso en su momento, el expresidente Gustavo Petro había expresado su desacuerdo con esta iniciativa. Pero parece que en esta ocasión esa votación sí se realizará.