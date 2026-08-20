“Medellín Empieza Aquí”, campaña con la que se conectará a la capital antioqueña con el mundo

Medellín

El Greater Medellín Convention & Visitors Bureau presentó las nuevas estrategias con las que busca ratificar el posicionamiento de Medellín y Antioquia como un destino que es competitivo para las conexiones, alianzas, negocios, inversiones y eventos.

Medellín Empieza Aquí

Esta estrategia muestra que el contacto con la ciudad comienza cuando alguien conecta con una necesidad, una capacidad, una oportunidad con un aliado y una conversación con el territorio, para lograr ese posicionamiento de Medellín y Antioquia como destino competitivo para cada uno de los visitantes.

Esta campaña institucional del Bureau busca que esta institución sea vista como la que logra el posicionamiento, articulación, oportunidades y resultados para Medellín.

Embajadores Bureau

La campaña busca conformar una red de líderes y aliados que, “desde sus propios escenarios de influencia, contribuyan activamente a promover el quehacer del Bureau, fortalecer su posicionamiento y multiplicar las oportunidades para Medellín y Antioquia”, explicaron desde esta institución.

Embajadores como multiplicadores

El objetivo es que cada uno de esos líderes se convierta en el aliado multiplicador de mensaje de la ciudad, que permita extender las oportunidades que brinda la capital antioqueña a nuevos escenarios, generar conexiones, identificar oportunidades y contribuir a que más personas, empresas y organizaciones conozcan las capacidades de Medellín y Antioquia como destino.

¿Quiénes son esos embajadores?

Los embajadores pueden ser personas u organizaciones, vinculadas o no directamente al sector turístico, “que cuenten con reconocimiento, reputación y capacidad de relacionamiento e incidencia en escenarios empresariales, académicos, gremiales, culturales, sociales, turísticos o institucionales, tanto en Colombia como en otros países”.

Objetivo de estas estrategias

Se busca que, por medio de estas estrategias, se generen relaciones de valor e identifiquen oportunidades que contribuyan a la atracción de visitantes, eventos, alianzas y nuevas conexiones para el ecosistema y el territorio.

¿De qué sectores son los embajadores?

Las personas que aportarán su conocimiento son de sectores de la economía como viajes empresariales, ferias, congresos, reuniones, misiones comerciales, espacios académicos, encuentros gremiales, conversaciones con potenciales aliados y otros escenarios de relacionamiento.

Estas personas serán puentes para contactos estratégicos; conectar potenciales aliados, compradores u organizadores de eventos; promover a Medellín y Antioquia como destino; participar en candidaturas, ferias y eventos; compartir mensajes y contenidos institucionales; e identificar oportunidades que puedan ser canalizadas posteriormente por el Bureau.

Meta de embajadores

El objetivo es que desde este año hasta el 2030 se pueda tener una comunidad de 50 embajadores Bureau, buscando que durante cada vigencia sean vinculados, acompañados, formados y puedan apoyar esta estrategia cerca de 10 embajadores.

Cada una de estas personas recibe herramientas para promocionar a la ciudad, sin generar ningún tipo de vínculo salarial o económico.

¿Qué es el Bureau de Medellín?

El Greater Medellín Convention & Visitors es una organización que articula al sector público y privado para posicionar a Medellín y Antioquia como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

El objetivo de esta entidad es conectar a los empresarios, instituciones y aliados para atraer más eventos y visitantes en la ciudad y, de esa manera, generar oportunidades para el ecosistema turístico y lograr que el turismo deje impactos positivos en el territorio.

Se espera que estas estrategias redunden en una derrama económica muy positiva para la capital antioqueña y los diferentes sectores que impactan.