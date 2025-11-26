‘Medellín, aquí todo florece’: el auge del turismo internacional redefine la ciudad

Colombia

Medellín vive un momento histórico en materia turística. En el primer semestre de 2025, llegaron 954.632 visitantes, un crecimiento del 12,4% frente a 2024, y más de la mitad fueron extranjeros provenientes de países como: Estados Unidos, Panamá, México, Perú y Costa Rica.

Este flujo constante de visitantes ha dinamizado la economía local, generando más de 58.000 millones de pesos e impulsando la ocupación hotelera al 72,2%. Por lo que la ‘Ciudad de la eterna primavera’ ya compite con destinos latinoamericanos como Lima y Santiago de Chile, consolidándose entre las diez urbes más visitadas de América Latina.

El impacto generado se refleja directamente en la cadena de valor del sector, desde la hostelería y la gastronomía hasta el transporte y las actividades recreativas. Este auge turístico contribuye significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad, generando miles de empleos directos e indirectos y fomentando el emprendimiento local. El sector no solo se recupera, sino que se proyecta como una palanca de desarrollo integral y sostenible.

Medellín no solo se vende como un lugar de paso: se proyecta como una ciudad viva, cultural y de entretenimiento, que florece todo el año gracias a eventos, ferias, gastronomía y una gente que recibe con el alma.

Medellín, entre las ciudades más visitadas de Latinoamérica

Actualmente, se afianza entre las diez urbes más visitadas de América Latina, éxito que es el resultado de una estrategia de transformación que ha capitalizado el valor de la innovación, la cultura, la resiliencia y la seguridad. La ciudad ya no se ofrece como un simple lugar de paso, sino como una experiencia viva y cultural. Su atractivo es constante a lo largo del año, alimentado por una agenda nutrida de eventos, ferias, festivales y una oferta gastronómica que celebra la riqueza local.

La calidez y hospitalidad de su gente son, además, un factor diferenciador clave que los visitantes resaltan. La visión de la ciudad se enfoca en atraer a un visitante de valor, que prolongue su estadía y participe en la vida cultural y de negocios, incluyendo el turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exposiciones).

La mejora en la conectividad aérea, con proyecciones de alcanzar más de 25 rutas internacionales directas, subraya el compromiso de Medellín por seguir fortaleciendo su alcance global y consolidarse como un epicentro turístico de primer nivel.

Medellín florece con propósito: cada turista que llega siembra oportunidades, empleo y orgullo local.