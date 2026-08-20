Ingenieros voluntarios de Medellín están en Armenia para valorar infraestructura luego de terremoto

Medellín

Un grupo de 10 ingenieros voluntarios viajó desde Medellín para adelantar las valoraciones y evaluaciones de algunas construcciones que están afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los profesionales de la ingeniería estarán en la capital del departamento del Quindío hasta el próximo domingo, 23 de agosto; evaluando las edificaciones afectadas para detectar las posibles fallas estructurales o daños que tienen esas construcciones.

El objetivo es, a partir de su conocimiento, detectar si existe algún tipo de riesgo para que las familias o personas que habitan esas viviendas afectadas puedan regresar, después de haber sido evacuadas hace más de una semana.

Más de 100 personas han llegado desde Medellín.

Desde la capital antioqueña se ha desplazado más de un centenar de personas para atender las diferentes fases de esta emergencia, desde que ocurrió en la mañana del pasado 10 de agosto.

Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, “desde que ocurrió la emergencia, más de 100 personas entre funcionarios públicos y voluntarios de la sociedad civil han salido de Medellín para ayudar: ingenieros, bomberos y personal técnico que han visitado Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca para evaluar estructuras, atender la emergencia y acompañar a las personas y animalitos afectados”.

Recaudo de dinero

El mandatario local también explicó que desde Presentes Corporación se ha reportado el recaudo de $6.800 millones de pesos en esta ciudad, para ayudar a las familias afectadas por el terremoto, lo cual muestra la solidaridad del pueblo antioqueño.

Desde esta corporación se ha insistido en que se mantiene abierta esta posibilidad, para recaudar los recursos que se están requiriendo en la atención de esta emergencia.

Para las personas interesadas en este mecanismo de donación, está habilitado el portal de Presentes Corporación, por medio del sitio web https://presentes.co/dona/, ingresando a la campaña “Colombia se levanta”.

Ayudas en especie

El alcalde, Federico Gutiérrez, celebró la solidaridad que ha demostrado la ciudad de Medellín para sus donaciones en especie y explicó que “entre los puntos de acopio liderados por la alcaldía, el punto del festival Buen Comienzo y el concierto solidario, se han recogido 80 toneladas”.

El mandatario distrital también agradeció a los servidores y voluntarios que han viajado a la zona de la emergencia, por haber dejado su casa y su familia para ir a ayudar a otras personas.

Lo que se puede donar

En la actualidad, los elementos indispensables en medio de la atención de esta emergencia son jabón, champú, cepillos, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, colchonetas y mantas.

Además, se mantiene la recepción de ayudas de alimentos y elementos no perecederos como agua, arroz, aceite, pastas, legumbres, enlatados, harinas, panela, chocolate, avena, leche, alimentos listos para consumo y otros productos de canasta básica.

Puntos de recepción

En Medellín se mantienen los puntos de recepción en los parques biblioteca de Belén, San Javier, Gabriel García Márquez, León de Greiff y la Biblioteca Pública de El Poblado.

En la capital antioqueña también se reciben ayudas en la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, la Fundación Saciar, el local 9840 de la Terminal del Norte, la placa cubierta de la Universidad EAFIT y el hall de la Alcaldía de Medellín.