Medellín recibe nuevo reconocimiento internacional por el impacto social y económico de sus eventos

Medellín

Medellín consolida su posición como referente global al recibir el premio Impacto Global para una Organización de Destino. El Greater Medellín Convention & Visitors Bureau fue galardonado durante la Convención Anual de Destinations International por convertir la industria de eventos en un motor de desarrollo sostenible.

El reconocimiento premia el éxito del Programa de Legado, una iniciativa que garantiza que los congresos e itinerarios internacionales trasciendan el gasto turístico. Este modelo genera transferencia de conocimiento, capacidades instaladas y beneficios tangibles en los entornos donde operan las convenciones.

Durante el último año, 65 eventos impulsaron acciones que dejaron un valor económico estimado de $1.081 millones para las comunidades. Estas iniciativas beneficiaron a más de 70.000 personas mediante el apoyo a emprendimientos, la inclusión social y la recuperación de espacios.

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Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Bureau, destacó que este galardón respalda una estrategia donde los eventos internacionales se articulan con proyectos sociales y ambientales, asegurando que la derrama económica alcance a las comunidades que más lo necesitan.

Con esta distinción, presentada ante más de 800 líderes del sector en Portland, Medellín reafirma su liderazgo en el turismo de reuniones con propósito. La ciudad demuestra que la captación de grandes eventos puede convertirse en una herramienta de transformación social duradera.