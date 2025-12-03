Medellín en el radar del mundo: las razones por las que se consagró como destino inspirador

Colombia

El año 2025 ha sido bastante importante para Medellín, pues se consolidó como un destino inspirador y sostenible, poniéndolo en el radar del turismo mundial. Los múltiples reconocimientos internacionales no solo validan su estrategia de promoción, sino que celebran su profunda transformación urbana y social.

Los logros que llenan de orgullo

En la ‘Best of the World 2026’

La inclusión de la capital antioqueña en la prestigiosa lista ‘Best of the World 2026’ de National Geographic la posiciona entre los 25 destinos imperdibles a nivel global.

Este galardón subraya la historia de resiliencia de Medellín, destacando especialmente el proceso de cambio en lugares emblemáticos como la Comuna 13. National Geographic celebra que este barrio, marcado por el conflicto, se haya convertido en un vibrante centro de arte callejero, danza urbana y cultura, demostrando el esfuerzo de sus habitantes por reescribir su narrativa.

Otros atractivos como el Jardín Botánico, la Plaza Botero y la icónica Feria de las Flores también fueron resaltados como pilares de su rica y diversa oferta cultural.

El Distrito Creativo en la mira mundial

La revista Time Out sumó un reconocimiento crucial al destacar al Distrito Creativo Perpetuo Socorro entre los 15 barrios más cool del planeta. Este nombramiento es un testimonio del éxito de la política de innovación urbana de Medellín.

El Perpetuo Socorro, que fue históricamente una zona industrial, se ha reinventado como un epicentro de arte, diseño, gastronomía de vanguardia y emprendimiento .

. El reconocimiento valora la capacidad del barrio para fusionar su pasado industrial con una efervescente vida social y cultural, con galerías, librerías, cafés de especialidad y propuestas gastronómicas que reflejan la diversidad de la ciudad.

Este tipo de distinción posiciona a Medellín como líder en la creación de ecosistemas urbanos creativos y habitables en Latinoamérica.

El primer ‘Óscar’ del turismo para la ciudad

A nivel de gestión, Medellín se llevó un premio sin precedentes en los World Travel Awards (WTA), conocidos popularmente como los “Óscar del turismo”.

El galardón a la Mejor Oficina de Promoción Turística de Sudamérica (South America’s Leading City Tourist Board) es la primera vez que la ciudad lo recibe en esta categoría, reconociendo la labor del Greater Medellín Convention & Visitors Bureau.

Este premio valida la eficacia de las estrategias de mercadeo internacional y el modelo de colaboración público-privada que ha permitido a Medellín competir exitosamente con las grandes capitales del continente, atrayendo tanto turismo vacacional como turismo MICE (Reuniones).

Adicionalmente, la acreditación DMAP (Destination Marketing Accreditation Program), otorgada por Destinations International y siendo única en Colombia, certifica que la oficina de promoción turística de Medellín cumple con los más altos estándares globales de gestión, transparencia y sostenibilidad.

El futuro de Medellín

Estos logros no son casualidad; son el fruto de una estrategia articulada que ha priorizado la promoción, la cultura, la innovación y la sostenibilidad.

Medellín se presenta al mundo como una ciudad moderna, creativa e incluyente, donde cada experiencia cuenta una historia de transformación. La gastronomía, el arte y los grandes eventos como la Feria de las Flores y los festivales de arte urbano, no solo son atractivos, sino vehículos para mostrar la resiliencia y la calidez de su gente.

Medellín brilla porque inspira. Aquí todo florece: la cultura, la creatividad y la esperanza.