EPM aplicará plan de descuentos y cobros adicionales para incentivar ahorro de energía

Medellín, Antioquia

Las empresas de comercialización de energía del Grupo EPM en Colombia —Afinia, CHEC, CENS, EDEQ, EPM y ESSA— implementarán un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de la energía eléctrica, establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante la Resolución CREG 101 120 de 2026. Este grupo atiende unas 7 millones de instalaciones en el país, que puede equivaler a unos 20 millones de usuarios.

El mecanismo busca reducir el consumo de energía en momentos de estrechez energética, baja hidrología y riesgo para la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente ante las condiciones climáticas que podrían presentarse durante una eventual temporada de El Niño.

Cada usuario tendrá una meta de consumo

El programa funcionará a partir de una meta individual de consumo para cada usuario regulado que sea elegible. Esta referencia se calculará tomando el promedio de los consumos diarios registrados durante los ciclos completos de los últimos 12 meses, contados desde el 3 de agosto de 2026 hacia atrás.

La meta será única durante la vigencia del mecanismo y permitirá establecer cuánto debe consumir cada usuario para acceder a los incentivos o, por el contrario, cuándo deberá asumir un cobro adicional.

Los usuarios que consuman más del 110 % de su meta tendrán un cobro adicional, pero este se aplicará únicamente sobre la energía que supere ese límite. El consumo que se encuentre entre el 100 % y el 110 % de la meta no generará ese cobro.

En el otro extremo están quienes logren reducir su consumo por debajo del 90 % de su meta. Estos usuarios podrán participar en la distribución de los recursos recaudados mediante los cobros adicionales. El beneficio económico dependerá del aporte de cada usuario a la reducción del consumo.

De esta manera, los recursos obtenidos de quienes superen el límite establecido conformarán una bolsa en cada mercado de comercialización, que posteriormente será distribuida entre los usuarios que contribuyan al ahorro de energía, de acuerdo con las reglas fijadas por la CREG.

No será necesario inscribirse

El programa será transitorio, excepcional, autofinanciado y de aplicación automática para los usuarios regulados que cumplan las condiciones establecidas. Por eso, no será necesario realizar una inscripción, presentar una solicitud o manifestar previamente la intención de participar.

La medida tendrá inicialmente una duración de seis meses y podrá ser prorrogada por otros seis meses si así lo determina la CREG.

El programa tampoco contempla el reconocimiento de costos adicionales para las empresas comercializadoras ni el traslado de esos costos a los usuarios mediante tarifas, cargos o mecanismos similares.

¿Quiénes quedan por fuera?

La medida no se aplicará a todos los usuarios regulados. Entre las excepciones están quienes tengan una determinación del consumo mediante mecanismos diferentes a la lectura de medidor, los usuarios con medidores prepago y aquellos cuyo servicio de energía se encuentre suspendido.

También quedan excluidos hospitales, instituciones educativas, centros asistenciales y de cuidado, organismos de atención de emergencias y desastres, instituciones de seguridad y orden público y establecimientos penitenciarios y de detención.

Tampoco se aplicará a los usuarios oficiales correspondientes a inmuebles o instalaciones de entidades públicas nacionales o territoriales, aunque su comportamiento de consumo será objeto de seguimiento.

Finalmente, quedarán por fuera los usuarios para quienes no sea posible establecer una meta individual diaria de consumo o asignar una meta de referencia, así como los usuarios AGPE que apliquen créditos de energía.