Comenzó la entrega de 77 toneladas de ayudas del Grupo Éxito y su Fundación en el Chocó

Medellín

El Grupo Éxito y su Fundación anunciaron el envío de las primeras ayudas humanitarias al departamento del Chocó.

En total son 77 toneladas de alimentos para beneficiar a 7 mil familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el departamento del Chocó.

La entrega hace parte de una ayuda humanitaria que contempla, en total, más de 26.000 paquetes alimentarios, equivalentes a más de 500 toneladas de alimentos, para familias afectadas en este mismo departamento y los del Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó.

Municipios beneficiados

Los primeros municipios a los que llegan estas ayudas son Istmina, Condoto y Quibdó.

Adicional a estas tres localidades, la atención continuará durante los próximos días en el municipio epicentro de la emergencia, San José del Palmar, además de Novita, Unión Panamericana, Lloró, Río Iró, Alto Baudó, Bagadó, Sipí, Tadó, San Juan de Loyola y Medio San Juan y San José del Palmar, los cuales resultaron afectados por el terremoto.

Inversión de la Fundación Éxito

Desde el Grupo Éxito anunciaron que “esta respuesta ha sido posible gracias a una inversión realizada con recursos propios de la Fundación Éxito, sumados a los aportes de aliados empresariales y clientes solidarios, que se han unido para apoyar a las comunidades más afectadas por la emergencia”.

Estas ayudas están priorizando a las mujeres gestantes, madres lactantes y hogares con niños y niñas menores de cinco años, población especialmente vulnerable ante situaciones de crisis.

Respuesta Humanitaria

Según explicó Diana Pineda Ruiz, Directora Ejecutiva de Fundación Éxito, “hoy iniciamos en Chocó la entrega de 77 toneladas de alimentos para beneficiar a 7.000 familias afectadas por el terremoto. Esta intervención hace parte de la respuesta humanitaria que activamos desde el primer día de la emergencia y que permitirá atender a más de 26.000 familias en cinco departamentos, con la entrega de más de 26.000 paquetes alimentarios equivalentes a más de 500 toneladas de alimentos. Gracias a la unión de recursos propios, aliados y clientes, estamos llegando a las comunidades que más lo necesitan”.

Durante las próximas semanas seguirán llegando las ayudas al departamento del Chocó, pero adicionalmente, se distribuirán en las localidades que más sufrieron con este terremoto en localidades de los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío, incluyendo sus ciudades capitales.

Reducción de precios hasta el 14 de septiembre

Para impulsar la solidaridad en Colombia, el Grupo Éxito recordó que hay una oferta de más de 1.300 productos con precios reducidos en sus almacenes y plataformas digitales a nivel nacional, lo cual estará habilitado hasta el próximo 14 de septiembre.

Además, esta medida busca estabilizar los costos de la canasta familiar y asegurar la disponibilidad de insumos esenciales en el mercado colombiano.

Esta iniciativa cuenta con la participación de 160 proveedores e incluye las cadenas Éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter.

Donaciones de la ciudadanía

Esta entidad también mantiene habilitados en sus diferentes tiendas los mercados solidarios, de los cuales hay dos paquetes de ayudas: una que cuenta con 16 productos básicos con un valor de $34.900 y la otra opción tiene 22 productos y tiene un valor de $44.900.

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