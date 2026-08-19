Rock al Parque 2026: Convocatorias para cubrimiento y artistas ya confirmados (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

El Festival Rock al Parque 2026 ya tiene parte de su cartel y es que son 26 artistas y agrupaciones distritales los que ya están confirmados para hacer parte de la celebración de los 30 años de este gran festival, llevando al escenario propuestas que recorren desde el metal, punk, ska, rock alternativo y otras sonoridades de la escena bogotana, como parte de esta edición de los Festivales al Parque.

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La selección reúne proyectos sonoros con diferentes trayectorias y estilos, desde agrupaciones con décadas de recorrido en la escena independiente hasta nuevas propuestas que vienen ganando espacio en el circuito musical de la capital del país.

Entre los nombres aparecen agrupaciones como: Valore, Lo mismo decían de Juana, Narcocracia, No Dependiente, Vein, Lutter Band, Ataque de Pánico, Laura Pérez, Lika Nova, Mashkera y Solegnium, entre otros.

Cabe recordar que esta programación hace parte de la Beca Festival Rock al Parque 2026 - Bogotá Ciudad Creativa de la Música, junto con la convocatoria de celebración de los 30 años de Rock al Parque.

¿Cuándo será el Festival Rock al Parque 2026 en Bogotá?

Con el lema “30 años, 30 ediciones, estremeciendo a Bogotá”, el festival celebrará sus tres décadas de historia los días 10, 11 y 12 de octubre en la plazoleta de eventos del parque Simón Bolívar, en una jornada que conmemora la trayectoria de este encuentro musical en la ciudad.

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Artistas nacionales ya confirmados:

El listado reúne propuestas de distintos géneros y generaciones de la escena musical de Bogotá y sus alrededores.

Lo mismo decían de Juana

Valore

Narcocracia

No Dependiente

Vein

Lutter Band

Ataque de Pánico

Laura Pérez

Lika Nova

Mashkera

Solegnium

V for Volume

Alto Grado

Boca de Serpiente

Elsa Riveros

Pez Errante

StayWay

Casi

Brina Quoya

La Brigada RPF

Skampida

Syracusæ

La Monky Band

El Punto Ska

Lucio Feuillet

Convocatorias para cronistas, fotógrafos y realizadores audiovisuales:

Para esta nueva edición la organización creó la iniciativa “Maratón creativa de Rock al Parque” y está dirigida a periodistas, cronistas, fotógrafos y profesionales del sector audiovisual que deseen cubrir el festival.

El requisito fundamental para todos los participantes es que propongan contenidos capaces de mostrar todo lo que sucede en el festival desde un ángulo distinto, utilizando formatos creativos e innovadores que capturen fielmente la esencia y la cultura del evento.

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Etapas de la convocatoria:

El desarrollo de la “Maratón creativa de Rock al Parque” se llevará a cabo a través de dos fases:

Primera etapa: recepción de propuestas y acreditación, los interesados en participar deberán enviar sus iniciativas de manera digital a través del portal web de Invitaciones Culturales. El plazo máximo para el registro y la entrega de documentos estará abierto hasta el próximo 3 de septiembre.

recepción de propuestas y acreditación, los interesados en participar deberán enviar sus iniciativas de manera digital a través del portal web de Invitaciones Culturales. El plazo máximo para el registro y la entrega de documentos estará abierto hasta el próximo 3 de septiembre. Segunda etapa: los participantes acreditados deberán presentar sus productos o contenidos terminados, luego del festival. Un jurado evaluará los trabajos finales para escoger a las 3 mejores propuestas de cada categoría, las cuales recibirán un incentivo económico. El primer puesto obtendrá un premio de 5 millones de pesos, el segundo puesto recibirá 3 millones de pesos y el tercer puesto se llevará 2 millones de pesos.

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