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19 ago 2026 Actualizado 15:45

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Hybe, empresa detrás de BTS, donará 1.000 millones de pesos a afectados por el terremoto en Colombia

Los fondos se destinarán a cubrir las necesidades de las comunidades afectadas.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: South Korean boy band BTS performs during the half time show of FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, USA on July 19, 2026. (Photo by Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images)

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: South Korean boy band BTS performs during the half time show of FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, USA on July 19, 2026. (Photo by Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: South Korean boy band BTS performs during the half time show of FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, USA on July 19, 2026. (Photo by Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images)
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Hybe, la compañía surcoreana detrás del fenómeno del K-pop, BTS, anunció una donación por un valor de 1.000 millones de pesos para los afectados por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto.

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¿Quién coordinará este aporte?

Este aporte será coordinado por la Fundación Abaco (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia), encargada de acompañar a las familias afectadas y de gestionar alimentos, productos esenciales y apoyos.

¿A dónde serán destinados los fondos?

Los fondos se destinarán a cubrir las necesidades de las comunidades afectadas.

El 10 de agosto, un terremoto de magnitud de 7,4 a 7,5 sacudió el departamento del Chocó en Colombia, causando la muerte de al menos 312 personas, heridas a más de 4.600, más de 290 desaparecidos y daños generalizados en todo el país.

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El sismo se sintió en gran parte del oeste y centro de Colombia, así como en zonas de los países vecinos de Ecuador y Panamá, y provocó daños extensos en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y otras áreas del territorio colombiano.

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