Hybe, empresa detrás de BTS, donará 1.000 millones de pesos a afectados por el terremoto en Colombia

Hybe, la compañía surcoreana detrás del fenómeno del K-pop, BTS, anunció una donación por un valor de 1.000 millones de pesos para los afectados por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto.

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¿Quién coordinará este aporte?

Este aporte será coordinado por la Fundación Abaco (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia), encargada de acompañar a las familias afectadas y de gestionar alimentos, productos esenciales y apoyos.

¿A dónde serán destinados los fondos?

Los fondos se destinarán a cubrir las necesidades de las comunidades afectadas.

El 10 de agosto, un terremoto de magnitud de 7,4 a 7,5 sacudió el departamento del Chocó en Colombia, causando la muerte de al menos 312 personas, heridas a más de 4.600, más de 290 desaparecidos y daños generalizados en todo el país.

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El sismo se sintió en gran parte del oeste y centro de Colombia, así como en zonas de los países vecinos de Ecuador y Panamá, y provocó daños extensos en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y otras áreas del territorio colombiano.