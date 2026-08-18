La banda de rock Oasis estrena el primer tráiler de su nuevo documental ‘Don’t Look Back in Anger’

La agrupación de rock británica Oasis lanzó este martes el primer tráiler de su nuevo documental, ‘Don’t Look Back in Anger’.

¿Qué se puede ver en el primer adelanto?

En este primer adelanto se escucha al líder y vocalista, Liam Gallagher, diciendo: “La forma en que terminó… inaceptable… no me convenció”.

“Simplemente no me veo en el escenario con Liam. No quiero volver a esa tensión. ¿Se desmoronará todo otra vez?”, continúa Noel.

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¿Qué más presentará el documental?

El documental sigue la gira de reunión de la banda de rock británica, ‘Oasis Live ’25 Tour’.

Imágenes de ensayos, detrás de escena y en el escenario, incluida la primera entrevista conjunta de Liam y Noel Gallagher tras más de 15 años de distanciamiento.

¿Qué fue el ‘Oasis Live ‘25 Tour’?

‘Oasis Live ’25 Tour’ marcó las primeras presentaciones en vivo de Oasis desde su separación en agosto de 2009.

La gira recaudó 405 millones de dólares y contó con la asistencia de más de dos millones de personas, la segunda gira con mayor recaudación y la tercera con mayor asistencia de 2025.

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¿Cuándo llegará a los cines?

La película tendrá su estreno mundial fuera de competición en el Festival Internacional de Cine de Venecia el próximo 5 de septiembre.

La película ha sido escrita por Steven Knight, creador de la serie ‘Peaky Blinders’.

Se estrenará en cines IMAX selectos el 11 de septiembre antes de su transmisión a finales de este año en streaming.